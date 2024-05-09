Матич о Моуринью: «Один из лучших тренеров в истории, везде, где он тренировал, он побеждал. Трудно не найти с ним общий язык»

Теги Лион Рома Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия Неманя Матич Футбол

Неманя Матич тепло отозвался о работе с Жозе Моуринью.

«У нас хорошие отношения, и мы до сих пор часто общаемся. По правде говоря, у меня никогда не было с ним никаких проблем.

Моуринью – один из лучших тренеров в истории футбола, и везде, где он тренировал, он побеждал. Трудно не найти с ним общий язык», – сказал бывший полузащитник «МЮ» и «Челси».

Жозе Моуринью: «Некоторые тренеры умнее меня, поэтому выбирают работу с идеальными условиями. Мне нравятся вызовы, даже если они несправедливы»

Моуринью о сборной Португалии: «Ошибся, отклонив предложение ради «Ромы». Соглашусь, когда пригласят в третий раз»

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6 комментариев
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Кубок УЕФА, ЛЧ с «Порту»
Выиграл требл с «Интером»
Вернул «Реалу» 1 место в ЧИ
Чемпионство с «Челси»
Лучший результат с «МЮ» в АПЛ
Первый трофей с «Ромой» за 14 лет
Жозе везде прокачивал клубы и всегда принимал удар от прессы, защищая своих игроков! Великий, Особенный с большой буквы!
+13
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+13
Не везде. Но там, где он не побеждал, это по определению невозможно))
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+5
Ответ JENNINGS
Кубок УЕФА, ЛЧ с «Порту» Выиграл требл с «Интером» Вернул «Реалу» 1 место в ЧИ Чемпионство с «Челси» Лучший результат с «МЮ» в АПЛ Первый трофей с «Ромой» за 14 лет Жозе везде прокачивал клубы и всегда принимал удар от прессы, защищая своих игроков! Великий, Особенный с большой буквы!
Великий
+2
0
+2
Наверное единственный игрок который говорит хорошее про Мавра)
+1
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Выдающийся футбольный тренер.
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