Матич о Моуринью: «Один из лучших тренеров в истории, везде, где он тренировал, он побеждал. Трудно не найти с ним общий язык»

Неманя Матич тепло отозвался о работе с Жозе Моуринью.

«У нас хорошие отношения, и мы до сих пор часто общаемся. По правде говоря, у меня никогда не было с ним никаких проблем.

Моуринью – один из лучших тренеров в истории футбола, и везде, где он тренировал, он побеждал. Трудно не найти с ним общий язык», – сказал бывший полузащитник « » и « ».

Жозе Моуринью: «Некоторые тренеры умнее меня, поэтому выбирают работу с идеальными условиями. Мне нравятся вызовы, даже если они несправедливы»

Моуринью о сборной Португалии: «Ошибся, отклонив предложение ради «Ромы». Соглашусь, когда пригласят в третий раз»