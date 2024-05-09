Матич о Моуринью: «Один из лучших тренеров в истории, везде, где он тренировал, он побеждал. Трудно не найти с ним общий язык»
Неманя Матич тепло отозвался о работе с Жозе Моуринью.
«У нас хорошие отношения, и мы до сих пор часто общаемся. По правде говоря, у меня никогда не было с ним никаких проблем.
Моуринью – один из лучших тренеров в истории футбола, и везде, где он тренировал, он побеждал. Трудно не найти с ним общий язык», – сказал бывший полузащитник «МЮ» и «Челси».
Жозе Моуринью: «Некоторые тренеры умнее меня, поэтому выбирают работу с идеальными условиями. Мне нравятся вызовы, даже если они несправедливы»
Моуринью о сборной Португалии: «Ошибся, отклонив предложение ради «Ромы». Соглашусь, когда пригласят в третий раз»
Выиграл требл с «Интером»
Вернул «Реалу» 1 место в ЧИ
Чемпионство с «Челси»
Лучший результат с «МЮ» в АПЛ
Первый трофей с «Ромой» за 14 лет
Жозе везде прокачивал клубы и всегда принимал удар от прессы, защищая своих игроков! Великий, Особенный с большой буквы!