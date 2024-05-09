Винисиус – игрок матча «Реал» – «Бавария»: «Его напористость вселила в «Мадрид» веру в победу, а настрой передался всей команде» 

Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча «Реал» – «Бавария» (2:1).

Таков вердикт группы технических наблюдателей УЕФА по итогам ответного матча 1/2 финала чемпионов.

«Его напористость и угрозы вселили в « » веру в победу. Его настрой на игру передался всей команде, а многочисленные обыгрыши один в один в итоге помогли хозяевам забить столь важный первый мяч», – говорится в сообщении.