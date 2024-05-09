Винисиус – игрок матча «Реал» – «Бавария»: «Его напористость вселила в «Мадрид» веру в победу, а настрой передался всей команде» 

Теги Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА рейтинги Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча «Реал» – «Бавария» (2:1).

Таков вердикт группы технических наблюдателей УЕФА по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Его напористость и угрозы вселили в «Реал» веру в победу. Его настрой на игру передался всей команде, а многочисленные обыгрыши один в один в итоге помогли хозяевам забить столь важный первый мяч», – говорится в сообщении.

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13 комментариев
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Вини знатно повозил Киммиха)))
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-1
+10
Ни один игрок в его возрасте не играл так в 1/2 ЛЧ три года подряд.
Это просто феноменально
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+9
Ответ snegoviq
Комментарий скрыт
Судя по комментарию тебя поболее обижали.
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Феноменальный игрок! Пусть у него обязательно будет получаться и дальше!
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Винисиус был просто неудержим
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Эх, жаль не забил только, но всё равно дубль в первой игре тоже неплохо
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Который весь второй тайм терзал оборону «Баварии» и практически изнасиловал Киммиха. Плюс отыграл весь матч, а у «Баварии» уже ко второму тайму начали сыпаться все ключевые игроки. Ну и гениальность Втухеля. «Реал» сильнее и по составу, и как команда, но в финал Реал затащил один игрок.
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Игрок больших матчей,Мбаппе нечего делать в Реале,будет сидеть под Гюлером и Эндриком
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Ответ snegoviq
Комментарий скрыт
на держи 🧯🧯🧯
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Ответ ta-tosha
Как по мне - лучший игрок матча Марчиняк. Хотя Винни топ, понятия не имею зачем покупают Мбаппе, который крайне не любит играть в центре, и который сейчас по игре может подержать пиво Жуниора
Стоит Мадриду победить и сразу же начинается нытьё о судьях, где там судья помог?Гол Баварии левый засчитать должен был?
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Ответ ta-tosha
Как по мне - лучший игрок матча Марчиняк. Хотя Винни топ, понятия не имею зачем покупают Мбаппе, который крайне не любит играть в центре, и который сейчас по игре может подержать пиво Жуниора
а при чем тут Марчиняк, когда наложал боковой рэф.
но в любом случае там был офсайд.
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