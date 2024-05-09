«Бавария» в 1-й сезон Кейна не выиграла ни одного из 4 трофеев. Харри не брал титулы ни разу в карьере

Харри Кейн не выиграл ни одного трофея в первом сезоне за «Баварию».

Сегодня мюнхенцы вылетели из чемпионов, проиграв «Реалу» по сумме двух полуфинальных матчей (общей счет – 3:4)

Ранее «Байер» досрочно стал чемпионом Германии, прервав 11-летнюю серию побед «Баварии».

Таком образом, в своем первом сезоне в составе «Баварии» Кейн не завоевал ни одного трофея. В ноябре прошлого года мюнхенцы вылетели из Кубка Германии после поражения от «Саарбрюкена» (1:2) – тот матч Кейн провел на скамейке запасных. В матче за , в котором форвард дебютировал за «Баварию», мюнхенцы уступили «РБ Лейпциг» со счетом 0:3.

Отметим, что англичанин не выигрывал трофеи ни разу в карьере. перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в августе прошлого года.