«Бавария» в 1-й сезон Кейна не выиграла ни одного из 4 трофеев. Харри не брал титулы ни разу в карьере

Теги Бавария бундеслига Германия Кубок Германии Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Германии Харри Кейн Футбол

Харри Кейн не выиграл ни одного трофея в первом сезоне за «Баварию».

Сегодня мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» по сумме двух полуфинальных матчей (общей счет – 3:4)

Ранее «Байер» досрочно стал чемпионом Германии, прервав 11-летнюю серию побед «Баварии».

Таком образом, в своем первом сезоне в составе «Баварии» Кейн не завоевал ни одного трофея. В ноябре прошлого года мюнхенцы вылетели из Кубка Германии после поражения от «Саарбрюкена» (1:2) – тот матч Кейн провел на скамейке запасных. В матче за Суперкубок Германии, в котором форвард дебютировал за «Баварию», мюнхенцы уступили «РБ Лейпциг» со счетом 0:3.

Отметим, что англичанин не выигрывал трофеи ни разу в карьере. Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в августе прошлого года.

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95 комментариев
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Винить в этом можно кого угодно, но не самого Харри. Провел отличный сезон! Его замена в таком матче – персональный провал Тухеля.
+97
-3
+94
Ответ scanner c
Парня из Тоттенхэма вытащить можно...но нельзя вытащить Тоттенхэм из Парня
Модрича вытащили из ТТХ, и теперь он идёт к 6 - ЛЧ:)
+55
-1
+54
Парня из Тоттенхэма вытащить можно...но нельзя вытащить Тоттенхэм из Парня
+53
-14
+39
Над Харри даже стебаться не хочется. Отличный парень, великолепный футболист.
Будет невероятно, еали он сможет Евро взять в этом году
+28
0
+28
Ответ Отец Абду
Модрича вытащили из ТТХ, и теперь он идёт к 6 - ЛЧ:)
так он приезжий, не успел пропитаться духом
+15
-1
+14
Ответ S H A R K
Кстати, Мбаппе и Кейн скорее всего выбыли из гонки за ЗМ. Остаётся только Джуд и Вини, ну и возможно у Вирца какие-то шансы будут. Честно говоря как-то скудно выглядит список претендентов.
Джуд сейчас котируется первым, но как по мне, Винисиус должен забирать в этом году
+14
-1
+13
Ответ S H A R K
Кстати, Мбаппе и Кейн скорее всего выбыли из гонки за ЗМ. Остаётся только Джуд и Вини, ну и возможно у Вирца какие-то шансы будут. Честно говоря как-то скудно выглядит список претендентов.
Там как бы кубок Америки будет, так что Месси вполне себе еще в гонке на зм
+11
-3
+8
Да это жёстко делать отдельную ветку для троллинга Кейна.
+8
-1
+7
Ответ adriano_070
Винить в этом можно кого угодно, но не самого Харри. Провел отличный сезон! Его замена в таком матче – персональный провал Тухеля.
Где его голы в решающих матчах? Их нет. Только пенки.
+10
-4
+6
Ответ scanner c
Парня из Тоттенхэма вытащить можно...но нельзя вытащить Тоттенхэм из Парня
Бэйл и Модрич могут поспорить))
+4
0
+4
Харри отличный игрок. Лучший бомбандир команды да и всего Европейского сезона. Меня удивляет одно. Играть остаётся 10 минут Тухель меняет практически всех ключевых игроков, с таким невероятным чувством завершенности дела. Чувааак ты играешь с Реалом ты должен был оставить в игре всех кто цепляется за мяч, кто делает разницу заменить Мусиалу и Кейна это было просто непонятно и немыслимо
+6
-2
+4
Ответ adriano_070
Комментарий удален пользователем
Вау, пас на угол штрафной, вот это топарь. Гол исключительно заслуга Дэвиса.
+4
0
+4
Кстати, Мбаппе и Кейн скорее всего выбыли из гонки за ЗМ. Остаётся только Джуд и Вини, ну и возможно у Вирца какие-то шансы будут. Честно говоря как-то скудно выглядит список претендентов.
+6
-3
+3
Ответ S H A R K
Кстати, Мбаппе и Кейн скорее всего выбыли из гонки за ЗМ. Остаётся только Джуд и Вини, ну и возможно у Вирца какие-то шансы будут. Честно говоря как-то скудно выглядит список претендентов.
Да бред, все решится после Копы. Там сын фифа Месси за любой чих может получить его.
+4
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Ответ Крушение баварского драндулета
Ахах крутой ассист на угол поля 40 метров от ворот. Дефолтный перевод на противоположный фланг.
я в шоке. Тут на полном серьезе облизывают этот пас как какой-то гениальный и невообразимый.
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Магия Гарри Кейна работает
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Ответ adriano_070
Винить в этом можно кого угодно, но не самого Харри. Провел отличный сезон! Его замена в таком матче – персональный провал Тухеля.
Так и есть. Тухель решил, что уже выиграл. Но Реал это не ПСЖ, с ним автобус не работает. Да и автобус ставить тоже нужно уметь. Баварию не жалко, их игры с тренерами и стратегией развития привели к плохому сезону, на финал лч команда не наиграла в этом году. Реалу удачи в финале!
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Тухель слил Баварию, понадеявшись, что магия на Бернабеу больше не работает и Реал не забьёт, убирая Кейна. Это тренерский провал с расчётом уйти в глухую оборону. А в концовке свежий, заряженный, мотивированный Хоселу взял и вколотил дубль. Жрите, дескать, мистер Томас, и не подавитесь.

Не удивлюсь, если Тухеля захейтят. Будет заслуженно.
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Жаль Кейна
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Счастливчик Гарри
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Ирония судьбы в том, что сегодня трофей был слит сразу после того, как Кейн был зачем-то заменен Тухелем
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Ну в принципе Харри еще может Золотую Бутсу взять. Тоже трофей неплохой.
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Ну, а какие вопросы к Кейну? Должен был 60 забить за сезон?
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В церковь пусть сходит что ли...
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Ответ S H A R K
Кстати, Мбаппе и Кейн скорее всего выбыли из гонки за ЗМ. Остаётся только Джуд и Вини, ну и возможно у Вирца какие-то шансы будут. Честно говоря как-то скудно выглядит список претендентов.
Почему выбыли? Если Франция или Англия возьмут Евро, то они вернутся в эту гонку очень быстро. Стата у них получше чем к Биллингема и Винисиуса.
+1
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+1
Ответ Эдуард Романов
Там как бы кубок Америки будет, так что Месси вполне себе еще в гонке на зм
После прошлого года ещё от Месси не отошли. Ещё один ЗМ? Не поверю, даже если он 100 голов на кубке Америки забьёт.
+1
0
+1
На Кейна какую форму не надень - всё равно Тоттенхэм получается.
+1
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Ответ Отец Абду
Модрича вытащили из ТТХ, и теперь он идёт к 6 - ЛЧ:)
Кейн воспитанник Ттх
Поэтому он сильно пропитался аурой бестрофейности Ттх
+1
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А что будет, если Кейн перейдет в ПСЖ?
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Эрик Дайер: "улыбаемся и машем, улыбаемся и машем"
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