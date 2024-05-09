«Бавария» в 1-й сезон Кейна не выиграла ни одного из 4 трофеев. Харри не брал титулы ни разу в карьере
Харри Кейн не выиграл ни одного трофея в первом сезоне за «Баварию».
Сегодня мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» по сумме двух полуфинальных матчей (общей счет – 3:4)
Ранее «Байер» досрочно стал чемпионом Германии, прервав 11-летнюю серию побед «Баварии».
Таком образом, в своем первом сезоне в составе «Баварии» Кейн не завоевал ни одного трофея. В ноябре прошлого года мюнхенцы вылетели из Кубка Германии после поражения от «Саарбрюкена» (1:2) – тот матч Кейн провел на скамейке запасных. В матче за Суперкубок Германии, в котором форвард дебютировал за «Баварию», мюнхенцы уступили «РБ Лейпциг» со счетом 0:3.
Отметим, что англичанин не выигрывал трофеи ни разу в карьере. Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в августе прошлого года.
Будет невероятно, еали он сможет Евро взять в этом году
Не удивлюсь, если Тухеля захейтят. Будет заслуженно.
Поэтому он сильно пропитался аурой бестрофейности Ттх