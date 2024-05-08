Сулейманов о Дзюбе: «В «Локо» с ним не чувствую конкуренции. Как человек он мне симпатичен. Столько смеешься с ним, хочется жить!»
Тимур Сулейманов рассказал о конкуренции с Артемом Дзюбой.
Сулейманов – воспитанник академии «Локомотива», он был арендован столичной командой у «Пари НН» в сентябре 2023 года. В марте москвичи объявили о досрочном выкупе контракта форварда у «Пари НН» и заключили с ним соглашение до лета 2027 года. Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года.
– Тебе не говорили: «Куда ты идешь, там же Артем?»
– Честно? Нет. Говорили наоборот. Типа, он старый, он скоро все.
– Дед? Да?
– Да! Типа того. Естественно, я с такими мыслями был и сам. Но придя в команду, я понял, что это совсем другой человек. И в нем не то, чтобы сила или что‑то еще, он опытен. Его опыт решает. Но и как человек он мне тоже очень сильно понравился. Находясь в команде, я с ним не чувствую никакой конкуренции.
– А надо бы?
– Нет! Ни в коем случае, потому что он как человек мне симпатичен. Я не могу сказать, что это мой конкурент.
– А он может так сказать? Или его не надо спрашивать?
– Скорее всего, не надо!
– Он же без конкуренции не может?
– Может, из‑за этого он чуть сейчас перестал забивать (смеется), потому что я ему симпатизирую как человеку. У него столько тем! Это что‑то! Мы перед играми, когда в отеле сидим, завтракаем или обедаем, всегда хотим к нему подсесть поближе, потому что он столько историй рассказывает! Столько смеешься с ним. Хочется жить!
– Когда он кушать успевает?
– Он питается нашей молодой энергией!
– В чем ты сильнее Артема? А в чем он сильнее тебя?
– Я сильнее в скорости, мышлении (смеется). А во всем остальном Артем, наверное, сильнее! – сказал нападающий «Локомотива».
В текущем сезоне Сулейманов провел 26 матчей в Мир РПЛ, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. На счету Дзюбы четыре забитых мяча и три голевые передачи в 21 матче.
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