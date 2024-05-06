Петржела о Дзюбе: «Пора завершить карьеру. Лучше было бы пройти тренерские курсы и передать свой богатый игровой опыт молодым»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела поделился мнением о будущем Артема Дзюбы.

Контракт 35-летнего нападающего с «Локомотивом» рассчитан до конца текущего сезона с опцией продления еще на сезон.

«В какой лиге Дзюба мог бы сейчас заиграть? Думаю, такой лиги нет, ему пора завершить карьеру. Это уже не тот футболист, который был раньше.

Конечно, Дзюба может еще поиграть в свое удовольствие, но лучше было бы завершить карьеру, пройти тренерские курсы и передать свой богатый игровой опыт молодым футболистам», – сказал экс-тренер «Зенита».

В текущем сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 26 матчей во всех турнирах, забив 4 мяча и отдав 4 результативные передачи. Полная статистика футболиста доступна здесь.

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5 комментариев
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Параллельно с тренерскими еще пусть на курсы по кибербезопаности сходит
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В более слабых командах в России еще поиграть сможет. Если захочет.
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Опыт можно передавать и играя рядом, Кросс и Модрич тому пример. Но Артём похоже сконцентрирован не на этом...
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Ответ Моутиньо оформляет 40
Для передачи богатого опыта ему другие курсы пройти нужно
Орнешь, блин! Ну ясное дело, какие ))))
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