Петржела о Дзюбе: «Пора завершить карьеру. Лучше было бы пройти тренерские курсы и передать свой богатый игровой опыт молодым»

Властимил Петржела поделился мнением о будущем Артема Дзюбы.

Контракт 35-летнего нападающего с « » рассчитан до конца текущего сезона с опцией продления еще на сезон.

«В какой лиге мог бы сейчас заиграть? Думаю, такой лиги нет, ему пора завершить карьеру. Это уже не тот футболист, который был раньше.

Конечно, Дзюба может еще поиграть в свое удовольствие, но лучше было бы завершить карьеру, пройти тренерские курсы и передать свой богатый игровой опыт молодым футболистам», – сказал экс-тренер «Зенита».

В текущем сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 26 матчей во всех турнирах, забив 4 мяча и отдав 4 результативные передачи. Полная статистика футболиста доступна здесь.