«МЮ», «Челси», «Наполи» и «Тоттенхэму» интересен Роке. Около 30 клубов связалось с форвардом «Барсы»

Теги Ницца Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Наполи Тоттенхэм агенты Андре Кюри Витор Роке Футбол

Витор Роке получил много предложений о трансфере ближайшим летом.

По сведениям As, к нападающему «Барселоны», не получающему игровой практики в нужном объеме, обратились порядка 30 клубов. Ему предлагаются как варианты с арендой, так и с переходом на постоянной основе.

Среди заинтересованных команд называются «Тоттенхэм», «Наполи», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ницца».

В ближайшее время Андре Кюри, агент бразильца, собирается встретиться со спортивным директором «блауграны» Деку и обсудить решение проблемы.

Сам Роке хочет остаться в «Барселоне» и добиться успеха в ее составе.

19-летний игрок провел 11 матчей в Ла Лиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев
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Не понимаю, почему Хави не даёт ему время
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Пиар от агента.
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Дайте шанс пацану , хотя бы все последние игры сезона 😡
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Ответ & Co1366
Пиар от агента.
Роке - один из главных бразильских талантов в своем возрасте
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Если бы 70 предложили, то хоть 10 можно было бы заработать, а если в бонусах разобраться, то глядишь и больше. А то потом станет как какой-нибудь Артур или другое бразильское «дарование».
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В Наполи норм
Осихмен в Ливерпуль ведь Барса Дарвина покупает
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По хорошему Витору нужно ждать своего шанса или уходить в аренду. Никто сейчас в Барсе ему даст место в основе.
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давай в Милан, в аренду
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Совсем не понятная ситуация . Отдать кучу денег зимой и почти не давать шанса . Роке не так уж и плохо проводил свои пять минут на поле . Конечно всего мы не знаем , но хочется пожелать ему успехов в будущем !
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Ответ Three Days Grace
Роке - один из главных бразильских талантов в своем возрасте
И ему не нужен пиар?
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Ответ SaH4r.
Не понимаю, почему Хави не даёт ему время
может, Хави не в курсе, что за него платили деньги?
так, наверное, бывает, когда тренируешь выпускников академии, аренду и свободных агентов
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