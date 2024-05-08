«МЮ», «Челси», «Наполи» и «Тоттенхэму» интересен Роке. Около 30 клубов связалось с форвардом «Барсы»

Витор Роке получил много предложений о трансфере ближайшим летом.

По сведениям As, к нападающему «Барселоны», не получающему игровой практики в нужном объеме, обратились порядка 30 клубов. Ему предлагаются как варианты с арендой, так и с переходом на постоянной основе.

Среди заинтересованных команд называются « », « », « », « », « ».

В ближайшее время Андре Кюри, агент бразильца, собирается встретиться со спортивным директором «блауграны» Деку и обсудить решение проблемы.

Сам Роке хочет остаться в «Барселоне» и добиться успеха в ее составе.

19-летний игрок провел 11 матчей в Ла Лиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.