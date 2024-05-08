Хуммельс об отношении к «Боруссии» в ЛЧ: «Столько клубов хотели сыграть против нас. К счастью, мы отличные ребята и дошли до финала, чтобы как можно больше из них получили шанс 👀»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Матс Хуммельс соцсети ахахаха Футбол

Матс Хуммельс пошутил о восприятии «Боруссии» в качестве аутсайдера ЛЧ.

Столько команд хотели сыграть против нас.

К счастью, мы отличные ребята и дошли до финала, чтобы как можно больше из них получили шанс 👀», – написал защитник немецкого клуба в твиттере.

Вчера «Боруссия» стала первым финалистом Лиги чемпионов, обыграв «ПСЖ» в двух полуфинальных матчах с общим счетом 2:0.

В финале команда встретится с «Реалом» или «Баварией», победитель пары определится сегодня.

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8 комментариев
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Матс,профессор!!!Дортмунд ушатал парижскую шейх-игрушку)!
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С чувством юмора порядок)
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+6
Хорош и Хуммельс, и Полина Антохина за то, что называет твиттер твиттером, а не Х
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из этой слабой сетки, самая "слабая" команда прошла в финал) будет забавно, если и из другой сетки на финал выйдет самая "слабая"
(слабая-имею ввиду тех кого меньше всех ожидали видеть в финале)
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Never give up
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Его взгляд на угловом, когда он забил… техасская резня бензопилой😁
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еслис сегодня и Бавария пройдет , буду очень доволен !)
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Матс, друг драгоценный, подумай хорошенько! У тебя запал как у Мальдини! Ещё лет на 5 хватит! Надо ещё поиграть, заканчивать рано!
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