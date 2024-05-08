Хуммельс об отношении к «Боруссии» в ЛЧ: «Столько клубов хотели сыграть против нас. К счастью, мы отличные ребята и дошли до финала, чтобы как можно больше из них получили шанс 👀»
Матс Хуммельс пошутил о восприятии «Боруссии» в качестве аутсайдера ЛЧ.
Столько команд хотели сыграть против нас.
К счастью, мы отличные ребята и дошли до финала, чтобы как можно больше из них получили шанс 👀», – написал защитник немецкого клуба в твиттере.
Вчера «Боруссия» стала первым финалистом Лиги чемпионов, обыграв «ПСЖ» в двух полуфинальных матчах с общим счетом 2:0.
В финале команда встретится с «Реалом» или «Баварией», победитель пары определится сегодня.
(слабая-имею ввиду тех кого меньше всех ожидали видеть в финале)