Хуммельс об отношении к «Боруссии» в ЛЧ: «Столько клубов хотели сыграть против нас. К счастью, мы отличные ребята и дошли до финала, чтобы как можно больше из них получили шанс 👀»

Матс Хуммельс пошутил о восприятии «Боруссии» в качестве аутсайдера ЛЧ.

Столько команд хотели сыграть против нас.

К счастью, мы отличные ребята и дошли до финала, чтобы как можно больше из них получили шанс 👀», – написал защитник немецкого клуба в твиттере.

Вчера « » стала первым финалистом чемпионов, обыграв «ПСЖ» в двух полуфинальных матчах с общим счетом 2:0.

В финале команда встретится с «Реалом» или «Баварией», победитель пары определится сегодня.