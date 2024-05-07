Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер – Шанхай Шеньхуа где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Китая 11 мая
В субботу, 11 мая, сыграют Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер и Шанхай Шеньхуа в рамках Чемпионата Китая по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «TEDA Football Stadium».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Спортс.
Во сколько играют Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер – Шанхай Шеньхуа
- Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер: все новости
Чемпионат Китая по футболу: все новости
Последние матчи Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
- Хэнань – Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер : 1 – 2
- Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер – Бэйцзин Гоань : 0 – 1
- Ухань Фри Таунс – Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер : 2 – 1
- Чжэцзян Профешнл – Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер : 3 – 2
- Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер – Мэйчжоу Хакка : 0 – 0
Последние матчи Шанхай Шеньхуа
- Шанхай Шеньхуа – Чжэцзян Профешнл : 4 – 0
- Шанхай Шеньхуа – Цанчжоу Майти Лайонс : 4 – 0
- Шанхай Порт – Шанхай Шеньхуа : 1 – 1
- Наньтун Чжиюнь – Шанхай Шеньхуа : 0 – 2
- Шанхай Шеньхуа – Бэйцзин Гоань : 1 – 1
Прогноз на матч Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер – Шанхай Шеньхуа
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