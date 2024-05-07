Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер – Шанхай Шеньхуа где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Китая 11 мая

Теги высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер Футбол

В субботу, 11 мая, сыграют Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер и Шанхай Шеньхуа в рамках Чемпионата Китая по футболу.

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Во сколько играют Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер – Шанхай Шеньхуа

  • Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер – Шанхай Шеньхуа

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