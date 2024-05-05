Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер – Шанхай Шеньхуа: прогноз на матч 11 мая 2024, чемпионат Китая
Дата матча: 11 мая 2024 года
Место проведения: стадион TEDA Football Stadium
Поставь на этот матч с фрибетом 3.000 рублей
Обзор команд перед матчем:
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер и Шанхай Шеньхуа готовятся к ключевому противостоянию в рамках текущего сезона китайской Суперлиги. Шанхай Шеньхуа, лидирующий в чемпионате, продемонстрировал впечатляющую форму, в то время как Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер пытается найти стабильность после недавних колебаний в своих выступлениях.
Текущая форма команд:
- Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер: Несмотря на нестабильные результаты, команда показывает хорошую игру в нападении, однако проблемы в обороне приводят к ненужным потерям очков.
- Шанхай Шеньхуа: Доминирует в лиге с лучшей обороной и атакой, что делает их фаворитом в предстоящем матче.
Статистические моменты и важные факты:
- Шанхай Шеньхуа находится в великолепной форме, выиграв 8 из 10 последних матчей и забивая значительное количество голов.
- Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер страдает от проблем в обороне, что могут использовать гости.
Тактические соображения:
Шанхай Шеньхуа, вероятно, будет доминировать во владении мячом и стремиться к раннему голу, чтобы дестабилизировать домашних болельщиков и команду. Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер нужно использовать контратаки и стремиться к максимальной реализации своих шансов перед воротами соперника.
Прогноз и рекомендации для ставок:
Учитывая текущую форму и статистику, Шанхай Шеньхуа выглядит явным фаворитом. Ожидается, что они контролируют игру и создадут множество голевых моментов.
- Рекомендация: Прогноз на «Шанхай Шеньхуа победит» за 1.53
Для Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер этот матч станет тестом на прочность и возможностью удивить, но им необходимо показать значительные улучшения в обороне, чтобы иметь шансы против лидера чемпионата.
Коэффициенты:
- П1 – 5,8
- Х – 4
- П2 – 1,53
Где смотреть матч Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер – Шанхай Шеньхуа
Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч
- Дата проведения
- 11 мая, 14.00, «TEDA Football Stadium»