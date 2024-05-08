Квеквескири о «Зените»: «Чересчур верят в себя. Фактор 5 чемпионств подряд сказывается, может. Клуб не тот, что был в прошлом сезоне с Малкомом»

Теги Зенит премьер-лига Россия Факел Малком Ираклий Квеквескири Чемпионат.com Футбол

Ираклий Квеквескири считает, что в «Зените» переоценивают свои силы.

Ранее «Факел» сыграл вничью с петербургским клубом (1:1) в матче 27-го тура Мир РПЛ.

– Это не тот «Зенит», что был в прошлом сезоне, когда был Малком. Может, и фактор пяти чемпионств подряд сказывается. Чересчур верят в себя. Полагаю, на нас они настроились не так, как нужно. Недооценили нас. Но это их проблемы.

– Почему «Факел» так классно играет с большими клубами?

– Честно, не знаю. Кто-то скажет, что мы более заряжены на топ-клубы, но это глупость. Просто с прямыми конкурентами матчи получаются более скомканными, так как обеим командам нужен результат.

Хотя «Зениту» сейчас тоже был нужен результат, но видите, как получилось. Мне лично вообще без разницы, с кем играть. «Зенит», «Спартак» или «Урал» – все равно, – сказал капитан «Факела» Квеквескири.

После 27 туров «Факел» занимает 14-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 28 очков. «Зенит» лидирует в чемпионате с 51 баллом.  

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16 комментариев
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Что классного показал факел, кроме левого пенальти? то классного они показали со времени появления в РПЛ?
+19
-6
+13
Почему «Факел» так классно играет с большими клубами?
14 место не давит.
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-1
+4
С Малком игра была намного лучше,факт.
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+3
Ответ Лех.Валенса
латиносы Зенита устали от золотой клетки, хотят на волю
У Сантоса 4 чемпионства,у остальных меньше,у кого-то вообще нет.При этом Сантос лучший в Зените.
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Просто устала команда, вот и всё
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-2
0
Зенит не уделяет внимание мелочам, например таким , как один Марков забил с пенальти в 4 раза больше голов, чем назначенных пенальти в ворота соперников Зенита, и не уделяет внимания постоянно плавающим судейским трактовкам.
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Кто бы ожидал что уход Малкома и Кузяева так скажется на игре? Малком безусловный лидер, глядя на него и остальные латиноамериканцы выкладывались полностью, он был стержнем вокруг которого крутилась вся игра. Кузяев работяга каких поискать, играл практически без провалов, цементировал на пару с Барриосом весь центр. А теперь мы видим полтора десятка классных по меркам РПЛ исполнителей, а игра куда-то пропала. И это вина только главного тренера. Лучший нап лиги Кассьерра напрочь отрезан, его некому кроме Сантоса снабжать мячами, Артур и Педро пока не освоились. Выскажу крамольную мысль - нужно убирать лучших на сегодня игроков - Клаудиньо и Вендела. Клаудиньо тянет одеяло на себя и неуравновешен, Вендел давно мечтает об уходе.
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пытаюсь выговорить фамилию этого парня 10 раз подряд
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Естественно верят в себя видя Краснодар безхребетный и Динамо с трудом играющий с аусайдерами. Зенит может прибавить, а Краснодар и Динамо играют на все 100
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Команда в зоне вылета, 2 успешные игры в сезоне против Спартака и отскок от Зенита, а интервью выдал столько, будто ЛЧ взяли
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Ответ ЗЕНИТ65
Что классного показал факел, кроме левого пенальти? то классного они показали со времени появления в РПЛ?
У Динамо в Москве в том году неплохо выиграли и у мяса в этом дважды)
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