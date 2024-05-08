Квеквескири о «Зените»: «Чересчур верят в себя. Фактор 5 чемпионств подряд сказывается, может. Клуб не тот, что был в прошлом сезоне с Малкомом»
Ираклий Квеквескири считает, что в «Зените» переоценивают свои силы.
Ранее «Факел» сыграл вничью с петербургским клубом (1:1) в матче 27-го тура Мир РПЛ.
– Это не тот «Зенит», что был в прошлом сезоне, когда был Малком. Может, и фактор пяти чемпионств подряд сказывается. Чересчур верят в себя. Полагаю, на нас они настроились не так, как нужно. Недооценили нас. Но это их проблемы.
– Почему «Факел» так классно играет с большими клубами?
– Честно, не знаю. Кто-то скажет, что мы более заряжены на топ-клубы, но это глупость. Просто с прямыми конкурентами матчи получаются более скомканными, так как обеим командам нужен результат.
Хотя «Зениту» сейчас тоже был нужен результат, но видите, как получилось. Мне лично вообще без разницы, с кем играть. «Зенит», «Спартак» или «Урал» – все равно, – сказал капитан «Факела» Квеквескири.
После 27 туров «Факел» занимает 14-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 28 очков. «Зенит» лидирует в чемпионате с 51 баллом.
14 место не давит.