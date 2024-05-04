Генменеджер «Интер Майами» о турне: «Мы можем заработать больше, чем любой футбольный клуб – все из-за Месси. 80% от ноля – это ноль. Если бы не Лео, ничего этого бы не было»
Генменеджер «Интер Майами» рассказал о коммерческих успехах клуба.
– Команда провела турне, в большей степени свойственное крупным европейским клубам, чем команде МЛС. Можно ли сказать, что «Интер Майами» может соперничать с большими европейскими клубами в плане интереса на мировом уровне?
– Это именно так. Я одиннадцать лет проработал в «Барсе», был коммерческим директором, в том числе и когда там играл Лео. То, сколько «Интер Майами» может заработать в ходе предсезонного турне, превышает любую сумму, которую когда-либо зарабатывал профессиональный футбольный клуб.
Здесь влияют несколько факторов: крупные европейские клубы могут проводить свои турне в одно и то же время, летом. Мы можем проводить наши, когда никто другой сопоставимого уровня не может, то есть в январе или феврале.
Это все из-за Лео. Мы, конечно, стараемся следовать за ним в этом плане и адаптировать структуру, чтобы это стало возможным, но 80% от ноля – это ноль. Если бы не Месси, ничего из того, о чем мы говорим, просто не существовало бы, – заявил Хавьер Асенси.
Сам факт что в Китае только не тренировку ЧЕМПИОНА МИРА МЕССИ пришло более 45 000 говорит о многом.
Некоторые на 10 к стадион не собирают, благо саранча есть.
Если он говорит про клубы Млс то возможно, но если он пытается сравнить их заработки с заработками крупных европейских клубов то это палата. Последнее турне закончилось тем что Месси и Интер отменили и запретили в Китае.