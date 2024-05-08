Тоттенхэм – Бернли где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 11 мая
В субботу, 11 мая, сыграют Тоттенхэм и Бернли в 37 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Тоттенхэм – Бернли
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Последние матчи Тоттенхэм
- Ливерпуль – Тоттенхэм : 4 – 2
- Челси – Тоттенхэм : 2 – 0
- Тоттенхэм – Арсенал : 2 – 3
- Ньюкасл – Тоттенхэм : 4 – 0
- Тоттенхэм – Ноттингем Форест : 3 – 1
Последние матчи Бернли
- Бернли – Ньюкасл : 1 – 4
- Манчестер Юнайтед – Бернли : 1 – 1
- Шеффилд Юнайтед – Бернли : 1 – 4
- Бернли – Брайтон : 1 – 1
- Эвертон – Бернли : 1 – 0
Прогноз на матч Тоттенхэм – Бернли
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