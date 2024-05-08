Анчелотти перед «Баварией»: «Финал ЛЧ – лучший матч из возможных. Хотел бы оказаться там еще раз»

Теги Бавария Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти высказался перед матчем между «Реалом» и «Баварией».

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 2:2.

«Бавария» – хорошая команда, очень хорошая. Они невероятны в переходных фазах. У них очень мастеровитый, очень опасный нападающий. Мы можем сыграть лучше и попытаемся сыграть лучше.

Финал Лиги чемпионов – лучший матч из возможных. В таком матче хочется оказаться. Я бы хотел оказаться там еще раз», – сказал Анчелотти для TNT Sports.

Сегодня у Анчелотти есть шанс выйти в девятый финал Лиги чемпионов. У него пять финалов в качестве тренера и три финала в качестве игрока.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры между «Реалом» и «Баварией».

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7 комментариев
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Ответ SaH4r.
Пожалуйста, лишь бы без судейский ошибок🙏
Судейская тема-любимая у бчкнутых
Не зря ведь Негрейре платили 20 лет)
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+7
Давай, Карло, нужно постараться!
+3
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+1
Ответ войд
Судейская тема-любимая у бчкнутых Не зря ведь Негрейре платили 20 лет)
Сказал фанат клуба, у которого половина трофеев картонно-судейские))
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