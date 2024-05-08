Анчелотти перед «Баварией»: «Финал ЛЧ – лучший матч из возможных. Хотел бы оказаться там еще раз»

Карло Анчелотти высказался перед матчем между «Реалом» и «Баварией».

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 2:2.

« » – хорошая команда, очень хорошая. Они невероятны в переходных фазах. У них очень мастеровитый, очень опасный нападающий. Мы можем сыграть лучше и попытаемся сыграть лучше.

Финал Лиги чемпионов – лучший матч из возможных. В таком матче хочется оказаться. Я бы хотел оказаться там еще раз», – сказал Анчелотти для TNT Sports.

Сегодня у есть шанс выйти в девятый финал Лиги чемпионов. У него пять финалов в качестве тренера и три финала в качестве игрока.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры между « » и «Баварией».