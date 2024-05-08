Анчелотти перед «Баварией»: «Финал ЛЧ – лучший матч из возможных. Хотел бы оказаться там еще раз»
Карло Анчелотти высказался перед матчем между «Реалом» и «Баварией».
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 2:2.
«Бавария» – хорошая команда, очень хорошая. Они невероятны в переходных фазах. У них очень мастеровитый, очень опасный нападающий. Мы можем сыграть лучше и попытаемся сыграть лучше.
Финал Лиги чемпионов – лучший матч из возможных. В таком матче хочется оказаться. Я бы хотел оказаться там еще раз», – сказал Анчелотти для TNT Sports.
Сегодня у Анчелотти есть шанс выйти в девятый финал Лиги чемпионов. У него пять финалов в качестве тренера и три финала в качестве игрока.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры между «Реалом» и «Баварией».
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