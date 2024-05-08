Насри о вылете «ПСЖ»: «Они должны были выйти в финал ЛЧ – после жеребьевки все были счастливы. «Боруссия» – средняя команда»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Самир Насри бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Футбол

Самир Насри раскритиковал «ПСЖ» и назвал «Боруссию» «средней командой».

Вчера парижане вылетели из Лиги чемпионов от дортмундской «Боруссии» на стадии 1/2 финала, уступив по сумме двух встреч (0:1, 0:1).

«Считаю, вы еще слишком добры, когда анализируете эти 180 минут. Честно, у меня нет слов. Они не были хороши, они не показали ту игру, которую должны были, они не были агрессивны в прессинге. Они словно мурлыкали: слишком медленно действовали в переходных фазах.

Теперь нам пытаются продать «Дортмунд» как большую команду, но это средняя команда. После жеребьевки все были счастливы, получив «Дортмунд». «ПСЖ» должен был выйти в финал Лиги чемпионов, учитывая трудности «Боруссии», но так и не нашел рецепт. Играя дома, футболисты должны сделать все, чтобы завести стадион: дальние удары, прессинг, скорость, выбегания. «ПСЖ» не сделал ничего», – сказал Насри в эфире Canal+.

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27 комментариев
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Значит еще более позорно, что как говорит Насри средняя команда за 180 минут, сохранила свои ворота неприкосновенными.
+19
0
+19
ПСЖ средняя команда 😉
+16
-1
+15
Ответ PIT-BUL
Уйдет черепашка и кто будет играть? Уверен ПСЖ максимум что будет светить так это 1/4 ЛЧ
Радуйся, если из группы выйдут
+6
0
+6
Уйдет черепашка и кто будет играть? Уверен ПСЖ максимум что будет светить так это 1/4 ЛЧ
+4
0
+4
ПСЖ тоже средняя, так что все логично
+3
0
+3
Средняя команда с бегунками вчера вылетела))
+3
-1
+2
Средняя команда в двух матчах в сухую обыграла ))
+2
0
+2
Насри о вылете ПСЖ - звучит как призыв к соответствующим коментам о_О
+1
0
+1
Как игрок ты тоже средний
+1
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Ответ Подкат Мальдини
это просто ты средний игрок
Насри возле мяча
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Ответ Подкат Мальдини
это просто ты средний игрок
Двухкратный чемпион АПЛ (будучи основным), основной крепкого Арсенала на протяжении 3 лет — это по определению не средний игрок.

Хорош был Самир как созидатель, но дисциплина и желание пахать было нулевыми.
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Ответ Фарид Харисов
Двухкратный чемпион АПЛ (будучи основным), основной крепкого Арсенала на протяжении 3 лет — это по определению не средний игрок. Хорош был Самир как созидатель, но дисциплина и желание пахать было нулевыми.
команда которая выигрывала лч межконтинентальный кубок на постоянной основе играет в плей-офф лч выходит в финалы лч по определению не может быть средней

что касается самого насри на то он и средний что топ игроки по 10-15 лет проводят в основе больших команд а не 3-4 года
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Средняя команда уже выигрывала ЛЧ
А что там ПСЖ?
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Боруссия вышла с первого места из группы, где был вместе с ПСЖ, могли бы напрячься в последнем туре дома играя против них и в случае победы отправить французов в ле🤣так что они вообще должны быть благодарны) Боруссии
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Куда?
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Как команда Боруссия сильнее ПСЖ и показала это, да у парижан есть один Мбаппе в нападении и больше никого, Рамуш, Муани, вообще ни о чем,
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Парижу явно не хватало креатива и везения. 0 голов за 2 матча - это приговор.
Вот помню матч Арсенала с Барсой, Насри на Аршавина - и гооооооол🧐
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Во всем вина физрука Энрике, который морально задавил Мбаппе своими заменами по указке сверху
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Барселона там должна была быть.
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«Средний» клуб имеет кубок лиги чемпионов, если что…
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Средняя, не средняя, но игру показывали яркую во всех линиях. Центральные защитники были хороши, крайние - хороши, середина - живая, атака - яркая. В общем, если даже пробежаться по персоналиям, кого ни возьми - в дортмунде игрочки сыграли круто. Риерсон - топ, Хуммельс - топ, левый защитничек прямо в порядке, джан - топчик, Брандт - красавчик. Даже их центрнап, который никогда звездой не было - играл довольно смело и ярко. А вот ПСЖ - играли в дворовый футбол. 100500 прострелов дембеле с чужой правой ноги - цирк. В оборонке - нервно. В середине - без идей. В атаке на индивидуальном мастерстве моменты были, но это все такое, уныленькое. Короче, хз кто тут средняя команда :))
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