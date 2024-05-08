Насри о вылете «ПСЖ»: «Они должны были выйти в финал ЛЧ – после жеребьевки все были счастливы. «Боруссия» – средняя команда»

Самир Насри раскритиковал «ПСЖ» и назвал «Боруссию» «средней командой».

Вчера парижане вылетели из чемпионов от дортмундской «Боруссии» на стадии 1/2 финала, уступив по сумме двух встреч (0:1, 0:1).

«Считаю, вы еще слишком добры, когда анализируете эти 180 минут. Честно, у меня нет слов. Они не были хороши, они не показали ту игру, которую должны были, они не были агрессивны в прессинге. Они словно мурлыкали: слишком медленно действовали в переходных фазах.

Теперь нам пытаются продать «Дортмунд» как большую команду, но это средняя команда. После жеребьевки все были счастливы, получив « ». «ПСЖ» должен был выйти в финал Лиги чемпионов, учитывая трудности «Боруссии», но так и не нашел рецепт. Играя дома, футболисты должны сделать все, чтобы завести стадион: дальние удары, прессинг, скорость, выбегания. «ПСЖ» не сделал ничего», – сказал в эфире Canal+.

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