Майнц – Боруссия Дортмунд где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 11 мая
В субботу, 11 мая, сыграют Майнц и Боруссия Дортмунд в 33 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «Мева Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Футбол 3.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Майнц – Боруссия Дортмунд
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Боруссия Дортмунд: все новости
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи Майнц
- Хайденхайм – Майнц : 1 – 1
- Майнц – Кельн : 1 – 1
- Фрайбург – Майнц : 1 – 1
- Майнц – Хоффенхайм : 4 – 1
- Майнц – Дармштадт : 4 – 0
Последние матчи Боруссия Дортмунд
- ПСЖ – Боруссия Д : 0 – 1
- Боруссия Д – Аугсбург : 5 – 1
- Боруссия Д – ПСЖ : 1 – 0
- РБ Лейпциг – Боруссия Д : 4 – 1
- Боруссия Д – Байер : 1 – 1
Прогноз на матч Майнц – Боруссия
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