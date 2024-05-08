Оуэн Харгривз: «Боруссия» на 24 очка отстает от «Байера» в Бундеслиге и выходит в финал ЛЧ»

Теги Боруссия Дортмунд Байер Оуэн Харгривз ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Никлас Фюллькруг Усман Дембеле Грегор Кобель Футбол

Оуэн Харгривз отметил выступление «Боруссии» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Вратарь Грегор Кобель сделал несколько важнейших сэйвов. Никлас Фюллькруг отлично проявил себя, и вся команда сыграла как настоящая команда – выдающееся выступление.

Она на 24 очка отстает от «Байера» в Бундеслиге и выходит в финал Лиги чемпионов», – сказал бывший хавбек «Баварии» в эфире TNT Sports.

Также англичанин раскритиковал одного из футболистов «ПСЖ»: «Насколько плох сегодня был Дембеле

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3 комментария
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В этом сезоне Байер феноменален, но Дортмунд не проиграл им в обоих матчах.
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