Оуэн Харгривз: «Боруссия» на 24 очка отстает от «Байера» в Бундеслиге и выходит в финал ЛЧ»

Оуэн Харгривз отметил выступление «Боруссии» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Вратарь Грегор Кобель сделал несколько важнейших сэйвов. отлично проявил себя, и вся команда сыграла как настоящая команда – выдающееся выступление.

Она на 24 очка отстает от « » в Бундеслиге и выходит в финал чемпионов», – сказал бывший хавбек «Баварии» в эфире TNT Sports.

Также англичанин раскритиковал одного из футболистов « »: «Насколько плох сегодня был ?»