Оуэн Харгривз: «Боруссия» на 24 очка отстает от «Байера» в Бундеслиге и выходит в финал ЛЧ»
Оуэн Харгривз отметил выступление «Боруссии» в полуфинале Лиги чемпионов.
«Вратарь Грегор Кобель сделал несколько важнейших сэйвов. Никлас Фюллькруг отлично проявил себя, и вся команда сыграла как настоящая команда – выдающееся выступление.
Она на 24 очка отстает от «Байера» в Бундеслиге и выходит в финал Лиги чемпионов», – сказал бывший хавбек «Баварии» в эфире TNT Sports.
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