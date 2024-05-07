Семшов об игре против Хави, Иньесты, Пуйоля: «Космический уровень. Какие советы не давай, их все равно не сдержишь»

Игорь Семшов вспомнил все матчи против Хави и Андреса Иньесты.

В 2001 году « » на сборах в Испании играло с «Барселоной» Б, за которую в стартовом составе вышли Хави, , , . На тот момент Хави и Пуйоль уже имели опыт игры за основную команду – 85 и 48 матчей соответственно.

Черно-белые были сильнее – 3:0. Голы забили Сергей Кормильцев, Дмитрий Скобляков и Дмитрий Вязьмикин. В сезоне 2000 года «Торпедо» стало бронзовым призером в чемпионате России.

«Футболками тогда не менялись – они же без фамилий. Да и для нас это были просто молодые таланты из второй команды «Барселоны». Позже два раза менялся футболками с Хави. Первый – на Евро-2004. Оба сидели на скамейках запасных, после финального свистка пересеклись в центре поля – с майками сборной в руках. Второй раз – на Евро-2008.

Теперь они хранятся дома – вместе с майками Лэмпарда (после победы над Англией в «Лужниках»), Зеедорфа (после товарищеского матча с Голландией).

В 2008-м Хави, Пуйоль и Иньеста – космический уровень. Они не избавлялись от мяча, не отдавали пас, чтобы просто отдать. Делали все с умом, но очень быстро. За полсекунды принимали решения, разворачивались. Нам просто не хватало времени, чтобы их накрыть.

Потом много раз спрашивали, как противостоять Хави и Иньесте, что нам советовал Хиддинк. Скажу так: какие советы не давай, этих ребят все равно не сдержишь, если они сильнее и играют правильно. Они на другом уровне: в плане мобильности, мышления, привыкли играть в более агрессивном, динамичном и интенсивном футболе, чем в России.

Эту разницу сейчас и по Захаряну видим – как он непросто адаптируется. Хотя не каждую неделю играет с «Барсой» и «Реалом», – рассказал бывший игрок сборной России Игорь Семшов в беседе со Sports.

Семшов о жизни в Испании: «Там не следят за другими лигами. Наверное, если показать испанцам Мбаппе, скажут: «А кто это?»

Как «Торпедо» Семшова и Леонченко обыграло Хави, Иньесту и Пуйоля