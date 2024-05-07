Семшов о жизни в Испании: «Там не следят за другими лигами. Наверное, если показать испанцам Мбаппе, скажут: «А кто это?»
Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов рассказал о годе жизни в Испании.
«В 2001-м [после товарищеского матча с «Барсой» Б] мне на «Камп Ноу» побывать не удалось, но уже после карьеры, когда год жил в Испании, стадион стал вторым домом. Как и «Сантьяго Бернабеу». Старался ходить на все топовые матчи. Запомнилось ощущение праздника – до и после футбола. Ты можешь быстро уйти со стадиона, нет толп у выходов (которых много), люди идут кто в бары, кто по домам.
Еще испанцы не следят за другими лигами. Наверное, если показать им Мбаппе, скажут: «А кто это?» Там это нормальная ситуация. Испанцы очень любят свой чемпионат, свою сборную, свои клубы. За остальными смотрят только когда в ЛЧ пересекаются», – рассказал Семшов в беседе со Sports.
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Испанцы: а кто это?
- кто такой Семшов?
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