Семшов о жизни в Испании: «Там не следят за другими лигами. Наверное, если показать испанцам Мбаппе, скажут: «А кто это?»

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов рассказал о годе жизни в Испании.

«В 2001-м [после товарищеского матча с «Барсой» Б] мне на « » побывать не удалось, но уже после карьеры, когда год жил в , стадион стал вторым домом. Как и « ». Старался ходить на все топовые матчи. Запомнилось ощущение праздника – до и после футбола. Ты можешь быстро уйти со стадиона, нет толп у выходов (которых много), люди идут кто в бары, кто по домам.

Еще испанцы не следят за другими лигами. Наверное, если показать им , скажут: «А кто это?» Там это нормальная ситуация. Испанцы очень любят свой чемпионат, свою сборную, свои клубы. За остальными смотрят только когда в ЛЧ пересекаются», – рассказал Семшов в беседе со Sports.

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