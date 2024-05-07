Семшов о жизни в Испании: «Там не следят за другими лигами. Наверное, если показать испанцам Мбаппе, скажут: «А кто это?»

Теги Игорь Семшов премьер-лига Россия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Торпедо Камп Ноу Сантьяго Бернабеу Килиан Мбаппе Футбол

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов рассказал о годе жизни в Испании.

«В 2001-м [после товарищеского матча с «Барсой» Б] мне на «Камп Ноу» побывать не удалось, но уже после карьеры, когда год жил в Испании, стадион стал вторым домом. Как и «Сантьяго Бернабеу». Старался ходить на все топовые матчи. Запомнилось ощущение праздника – до и после футбола. Ты можешь быстро уйти со стадиона, нет толп у выходов (которых много), люди идут кто в бары, кто по домам. 

Еще испанцы не следят за другими лигами. Наверное, если показать им Мбаппе, скажут: «А кто это?» Там это нормальная ситуация. Испанцы очень любят свой чемпионат, свою сборную, свои клубы. За остальными смотрят только когда в ЛЧ пересекаются», – рассказал Семшов в беседе со Sports.

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16 комментариев
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Что ты такое несешь?🤡 *или как там было в Банды Нью-Йорка?😂
+23
-3
+20
А если показать Мостового, то ответят: "Царь"!
+11
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+11
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
За Захаряном следили, а за Мбаппе нет) гениально)
А он разве говорит о менеджерах или скаутах? Он говорит про простых болельщиках.
+7
0
+7
- кто такой Мбаппе?
Испанцы: а кто это?
- кто такой Семшов?
Испанцы: легенда ❤️
+6
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бред
+6
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Зато Мостового все узнают!
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Ну Мбаппе то думаю знают, не самый удачный пример.
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Мне почему-то вспомнился случай из жизни: лет 15 тому назад один паренёк из Белоруссии на полном серьезе пытался мне объяснить, что лучший хоккеист в НХЛ — это Михаил Грабовский. Ну, вот тут то же самое, да.
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0
ну я живу в Испании. слава богу болельщики тут не такие умоплоские как автор, передающий бред. зато смешно стало. ему бы для камеди писать ))
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Ответ Тимофей Щепкин
Что ты такое несешь?🤡 *или как там было в Банды Нью-Йорка?😂
Голосистый совсем потек
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Ответ Peter Parker
- кто такой Мбаппе? Испанцы: а кто это? - кто такой Семшов? Испанцы: легенда ❤️
😁
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