Матчи сборной Словении на Евро 2024

Сборная Словении редко попадает на крупные футбольные турниры. В финальной части чемпионата Европы она выступала лишь раз в 2000 году, дважды играла на чемпионатах мира, получала хорошие и немного снисходительные отзывы, поскольку все понимали, что групповой этап и есть ее потолок в каждом конкретном случае. На Евро 2024 словенцы могут преподнести сюрприз, учитывая, что в составе есть довольно опытные футболисты. Выделяются голкипер Ян Облак и нападающий Беньямин Шешко, но этого очень мало, чтобы претендовать на выход из группы С в конкуренции со сборными Дании, Сербии и Англии.

Групповой этап. Тур 1

16 июня. 19:00. Словения — Дания (1:1), Штутгарт Арена, Штутгарт

Групповой этап. Тур 2

20 июня. 16:00. Словения — Сербия (1:1), Арена Мюнхен, Мюнхен

Групповой этап. Тур 3

25 июня. 22:00. Англия — Словения, Кельн Штадион, Кельн

На первый взгляд, рассчитывать на победу можно только в одном поединке против бывших соотечественников во втором туре. Но почему бы не дать бой датчанам, в случае ничьей с ними, и перспективы станут более радужными. Время начала матчей указано московское.