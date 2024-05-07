«Бавария» рассматривает возвращение Флика. Тен Хаг и Де Дзерби тоже в шорт-листе

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Ханс-Дитер Флик Роберто Де Дзерби Брайтон Эрик тен Хаг Футбол

Ханс-Дитер Флик может вернуться в «Баварию».

Мюнхенский клуб рассматривает вариант с назначением 59-летнего специалиста на пост главного тренера, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. 

Руководители «Баварии» также обсуждают кандидатуры Эрика тен Хага («Манчестер Юнайтед») и Роберто Де ДзербиБрайтон»). Последний уже заявил, что хочет остаться в английском клубе. 

Флик возглавлял «Баварию» с 2019 по 2021 год, выиграв с командой требл в сезоне-2019/20. Он остается без работы после увольнения из сборной Германии. 

34 комментария
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Хоть какой-то слух про Флика запустили, ещё теплится надежда)
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ФЛИК ФЛИК ФЛИК!!!
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После Требла Флик точно заслужил второй шанс. Надо друг другу помочь не клуб не тренер не могут найти себе пару.
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Ответ rigobersong
А что в Германии тренеры закончились?:) Юрген Ребер, Феликс Магат, Мирка Сломка:)
Клауса Топмеллера может ещё?) если найдут)
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Почему Флика сразу не взяли? Это же очевиднейший кандидат
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СПАСИБО, ГОСПОДИ!!! Ты еще с нами!
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Клауса Топмеллера может ещё?) если найдут)
Еще можно чемпионов вспомнить Армина Фе и Томаса Шаафа:))
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Да неужели, пора бы уже объявить Флика, одно это, уверен, поможет завтра в Мадриде.)
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Ответ rigobersong
Еще можно чемпионов вспомнить Армина Фе и Томаса Шаафа:))
Потом окажется, что они все на даче Хайнкесса сидят с выключенными телефонами, тихорятся))))
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Тен хага даёшь, чемпионат германии надо встряхнуть хорошенько, а не так чуть встряхнуть....
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Ответ Surviving
Вар есть
Еще 8 чистых гола тебе оплакивать)
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Ответ PhilippLahm
Jupp Jupp Jupp !!!
Дайте деду отдохнуть)))) кстати удивляет, как некоторые говорят что Флик второй сезон провалил) так и Хайнкесс первый сезон всё слил) и никто не кричал что провал, видна была мысль, играли без "гениев тактики" в атлетичный футбол и всё было хорошо)
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Если Флик откажется, то это будет уже анекдот))
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А что если вернуть Флика а в помошники ему ТенХага:)
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Рангник и Тен Хаг два волшебника, как они это делают
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наконец
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Ну , а кто, если не он ?
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А Флику это зачем? Идти туда откуда тебя выперли... Что бы что? Что бы история повторилась?
Я конечно понимаю болельщики хотят видеть Флика и в них теплится воспоминания требла 4-х летней давности.
Но это больше напоминает ностальгию бабушек за СССР, когда они были молодыми и у них ничего не болело.
Флику проще уйти в тот же Ювентус/Ливерпуль/Челси/МЮ и т.д. строить свою команду. Чем опять ввязываться в это.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
ФЛИК ФЛИК ФЛИК!!!
Jupp Jupp Jupp !!!
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Как тут Тен Хаг затесался?
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Да лааадно, наконец-то дошло до утки)
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наконец-то кто-то соизволил комменты на спортсе открыть
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Ответ Семен Романов
Как тут Тен Хаг затесался?
Он работал в системе Баварии, вот и затесался.
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Ответ Leganessi
Лучше возвращение своего главного хозяина - Криштиану Короля Роналду.
Вар есть
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А что в Германии тренеры закончились?:) Юрген Ребер, Феликс Магат, Мирка Сломка:)
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Ответ a2wai
Если Флик откажется, то это будет уже анекдот))
Флик не откажется. Наоборот, он терпеливо ждёт своей очереди.
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