«Бавария» рассматривает возвращение Флика. Тен Хаг и Де Дзерби тоже в шорт-листе
Ханс-Дитер Флик может вернуться в «Баварию».
Мюнхенский клуб рассматривает вариант с назначением 59-летнего специалиста на пост главного тренера, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
Руководители «Баварии» также обсуждают кандидатуры Эрика тен Хага («Манчестер Юнайтед») и Роберто Де Дзерби («Брайтон»). Последний уже заявил, что хочет остаться в английском клубе.
Флик возглавлял «Баварию» с 2019 по 2021 год, выиграв с командой требл в сезоне-2019/20. Он остается без работы после увольнения из сборной Германии.
Я конечно понимаю болельщики хотят видеть Флика и в них теплится воспоминания требла 4-х летней давности.
Но это больше напоминает ностальгию бабушек за СССР, когда они были молодыми и у них ничего не болело.
Флику проще уйти в тот же Ювентус/Ливерпуль/Челси/МЮ и т.д. строить свою команду. Чем опять ввязываться в это.