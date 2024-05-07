«Бавария» рассматривает возвращение Флика. Тен Хаг и Де Дзерби тоже в шорт-листе

Ханс-Дитер Флик может вернуться в «Баварию».

Мюнхенский клуб рассматривает вариант с назначением 59-летнего специалиста на пост главного тренера, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Руководители «Баварии» также обсуждают кандидатуры тен Хага (« ») и (« »). Последний уже заявил, что хочет остаться в английском клубе.

возглавлял «Баварию» с 2019 по 2021 год, выиграв с командой требл в сезоне-2019/20. Он остается без работы после увольнения из сборной Германии.