Матчи сборной Венгрии на Евро 2024

Сборная Венгрии постепенно возвращается в число сильнейших европейских команд. По крайней мере формат Евро с 24 участниками уже третий раз подряд позволяет команде принять участие в финальном турнире чемпионата континента. Скептики отметят, что не такая уж сложная была у венгров отборочная группа, где они заняли первое место, опередив сборные Сербии, Черногории, Литвы и Болгарии. Оптимисты укажут на состав, где главные надежды связаны с Домиником Собослаи. Нужно и отметить работу главного тренера итальянца Марко Росси. В группе А венгры сыграют со сборными Германии, Шотландии и Швейцарии.

Групповой этап. Тур 1

15 июня. 16:00. Венгрия (1:3) Швейцария, Кельн Штадион, Кельн

Групповой этап. Тур 2

19 июня. 19:00. Германия — Венгрия, Штутгарт Арена, Штутгарт

Групповой этап. Тур 3

23 июня. 22:00. Шотландия — Венгрия, Штутгарт Арена, Штутгарт

В такой компании вполне можно побороться за второе место. Определяющим для сборной Венгрии может стать уже первый поединок на турнире против швейцарцев. Время начала матчей указано московское.