Матчи сборной Швейцарии на Евро 2024

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Сборная Швейцарии, прежде всего, выделяется своей стабильностью. На протяжении многих лет она входит в число команд, которые могут выйти из группы в плей-офф, но там их путь быстро подходит к концу. На Евро 2020 это случилось не совсем быстро, команде тогда еще Владимира Петковича удалось дойти до четвертьфинала. Сейчас во главе сборной Мурат Якин, в отборочном турнире швейцарцы заняли второе место, уступив первую строчку сборной Румынии. Жребий Евро 2024 определил альпийскую команду в квартет А, где предстоит сыграть с Германией, Шотландией и Венгрией.

Групповой этап. Тур 1

  • 15 июня. 16:00. Венгрия (1:3) Швейцария, Кельн Штадион, Кельн

Групповой этап. Тур 2

  • 19 июня. 22:00. Шотландия — Швейцария, Кельн Штадион, Кельн

Групповой этап. Тур 3

  • 23 июня. 22:00. Швейцария — Германия, Франкфурт Арена, Франкфурт-на-Майне

В сборной Швейцарии опытные футболисты, в каждой линии есть лидер. Все это позволяет болельщикам надеяться, что в третьем туре их команду ждет встреча с хозяевами турнира за первое место в группе. Время начала матчей указано московское.

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