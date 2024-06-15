Матчи сборной Швейцарии на Евро 2024

Сборная Швейцарии, прежде всего, выделяется своей стабильностью. На протяжении многих лет она входит в число команд, которые могут выйти из группы в плей-офф, но там их путь быстро подходит к концу. На Евро 2020 это случилось не совсем быстро, команде тогда еще Владимира Петковича удалось дойти до четвертьфинала. Сейчас во главе сборной Мурат Якин, в отборочном турнире швейцарцы заняли второе место, уступив первую строчку сборной Румынии. Жребий Евро 2024 определил альпийскую команду в квартет А, где предстоит сыграть с Германией, Шотландией и Венгрией.

Групповой этап. Тур 1

15 июня. 16:00. Венгрия (1:3) Швейцария, Кельн Штадион, Кельн

Групповой этап. Тур 2

19 июня. 22:00. Шотландия — Швейцария, Кельн Штадион, Кельн

Групповой этап. Тур 3

23 июня. 22:00. Швейцария — Германия, Франкфурт Арена, Франкфурт-на-Майне

В сборной Швейцарии опытные футболисты, в каждой линии есть лидер. Все это позволяет болельщикам надеяться, что в третьем туре их команду ждет встреча с хозяевами турнира за первое место в группе. Время начала матчей указано московское.