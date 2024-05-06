Кельн – Унион Берлин где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 11 мая
В субботу, 11 мая, сыграют Кельн и Унион Берлин в 33 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «РайнЭнергиШтадион».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Кельн – Унион Берлин
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи Кельн
- Кельн – Фрайбург : 0 – 0
- Майнц – Кельн : 1 – 1
- Кельн – Дармштадт : 0 – 2
- Бавария – Кельн : 2 – 0
- Кельн – Бохум : 2 – 1
Последние матчи Унион Берлин
- Унион – Бохум : 3 – 4
- Боруссия М – Унион : 0 – 0
- Унион – Бавария : 1 – 5
- Аугсбург – Унион : 2 – 0
- Унион – Байер : 0 – 1
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