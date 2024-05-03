Кельн – Унион: прогноз на матч 11 мая 2024, Бундеслига
Дата матча: 11 мая 2024 года
Место проведения: стадион РайнЭнергиШтадион, Кельн
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Обзор матча
Как Кельн, так и Унион Берлин испытывают серьезные трудности в текущем сезоне Бундеслиги. Обе команды находятся в нижней части таблицы и нуждаются в победе для улучшения своих шансов на сохранение места в высшем дивизионе.
Состояние команд
Кельн, занимающий 17-е место, находится в отчаянной борьбе за выживание. Несмотря на некоторую стабильность в обороне, команда страдает от нехватки голов, что видно по их последним матчам, где они забили всего 3 гола в последних 5 играх.
Унион Берлин также находится в не лучшей форме, проиграв последние 4 игры подряд и пропустив при этом значительное количество мячей. Тем не менее, история противостояний с Кельном на их стороне, так как они доминировали в последних встречах.
Ключевые факты
- Кельн испытывает затруднения в атаке, что ставит под вопрос их способность к сетевому успеху.
- Унион Берлин демонстрирует некоторую угрозу в атаке, но их оборона пропускает слишком много, что делает их уязвимыми, особенно в гостевых матчах.
Прогноз
Матч обещает быть напряженным, учитывая ставки и недавнюю форму обеих команд. Оба клуба будут стремиться к улучшению своей игры, но учитывая предыдущие результаты и текущие проблемы, можно ожидать, что игра завершится ничьей.
Рекомендация: Прогноз на ничью за 3.6.
Коэффициенты:
- П1 – 2,12
- Х – 3,3
- П2 – 3,3
Где смотреть матч Кельн – Унион
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- Дата проведения
- 11 мая, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»