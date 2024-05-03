Кельн – Унион: прогноз на матч 11 мая 2024, Бундеслига

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Дата матча: 11 мая 2024 года

Место проведения: стадион РайнЭнергиШтадион, Кельн

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Обзор матча

Как Кельн, так и Унион Берлин испытывают серьезные трудности в текущем сезоне Бундеслиги. Обе команды находятся в нижней части таблицы и нуждаются в победе для улучшения своих шансов на сохранение места в высшем дивизионе.

Состояние команд

Кельн, занимающий 17-е место, находится в отчаянной борьбе за выживание. Несмотря на некоторую стабильность в обороне, команда страдает от нехватки голов, что видно по их последним матчам, где они забили всего 3 гола в последних 5 играх.

Унион Берлин также находится в не лучшей форме, проиграв последние 4 игры подряд и пропустив при этом значительное количество мячей. Тем не менее, история противостояний с Кельном на их стороне, так как они доминировали в последних встречах.

Ключевые факты

  • Кельн испытывает затруднения в атаке, что ставит под вопрос их способность к сетевому успеху.
  • Унион Берлин демонстрирует некоторую угрозу в атаке, но их оборона пропускает слишком много, что делает их уязвимыми, особенно в гостевых матчах.

Прогноз

Матч обещает быть напряженным, учитывая ставки и недавнюю форму обеих команд. Оба клуба будут стремиться к улучшению своей игры, но учитывая предыдущие результаты и текущие проблемы, можно ожидать, что игра завершится ничьей.

Рекомендация: Прогноз на ничью за 3.6.

Коэффициенты:

  • П1 – 2,12
  • Х – 3,3
  • П2 – 3,3

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Кельн – Унион
Дата проведения
11 мая, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
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