Милан – Кальяри где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 11 мая
В субботу, 11 мая, сыграют Милан и Кальяри в 36 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Милан – Кальяри
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Милан
- Милан – Дженоа : 3 – 3
- Ювентус – Милан : 0 – 0
- Милан – Интер : 1 – 2
- Рома – Милан : 2 – 1
- Сассуоло – Милан : 3 – 3
Последние матчи Кальяри
- Кальяри – Лечче : 1 – 1
- Дженоа – Кальяри : 3 – 0
- Кальяри – Ювентус : 2 – 2
- Интер – Кальяри : 2 – 2
- Кальяри – Аталанта : 2 – 1
Прогноз на матч Милан – Кальяри
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