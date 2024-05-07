Милан – Кальяри где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 11 мая

Теги Милан Кальяри серия А Италия Футбол

В субботу, 11 мая, сыграют Милан и Кальяри в 36 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.

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Во сколько играют Милан – Кальяри

  • Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.

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Прогноз на матч Милан – Кальяри

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