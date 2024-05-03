Милан – Кальяри: прогноз на матч 11 мая 2024, Серия А
Дата матча: 11 мая 2024 года
Место проведения: стадион Сан-Сиро, Милан
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Обзор команд
Милан, текущий серебряный призер Серии А, сталкивается с нестабильностью в конце сезона, не побеждая в четырех последних матчах. Однако команда все еще демонстрирует сильную атакующую мощь, что подтверждается 8 забитыми мячами в последних пяти играх. Однако оборона вызывает вопросы, учитывая 10 пропущенных мячей в этих же матчах.
Кальяри, находясь на 15 месте и борясь за сохранение прописки в элите, показывает улучшенные результаты в последних играх, не проигрывая в семи из последних восьми матчах. Команда забила 7 мячей и пропустила 9 в последних пяти встречах, что свидетельствует о возможных проблемах в обороне.
Статистический анализ
Милан и Кальяри в последние годы показывали разные результаты, но Милан традиционно доминировал в домашних встречах против этого соперника. Однако текущая форма Милана может вызвать определенные сомнения у сторонников команды, особенно учитывая их последние результаты.
Тактический разбор
Милан, возможно, будет стремиться контролировать игру с начала матча, используя свои атакующие ресурсы для давления на защиту Кальяри. Кальяри, с другой стороны, может стремиться использовать контратаки, учитывая недавние проблемы в обороне Милана.
Прогноз и Рекомендация
Учитывая текущую форму и историю встреч, Милан является фаворитом этой встречи, но Кальяри показал, что может удивить. Ожидается, что обе команды забьют, учитывая недавние статистические данные.
Рекомендация: Прогноз на «Милан победит, обе команды забьют» за 2.60.
Коэффициенты:
- П1 – 1,39
- Х – 5
- П2 – 7,2
Этот прогноз основывается на атакующих качествах обеих команд и недавней нестабильности в их обороне, что делает вероятным исход с голами от обеих сторон.
Где смотреть матч Милан – Кальяри
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- Дата проведения
- 11 мая, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»