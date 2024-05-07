Наполи – Болонья где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 11 мая
В субботу, 11 мая, сыграют Наполи и Болонья в 36 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Сан-Паоло».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Наполи – Болонья
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Наполи
- Удинезе – Наполи : 1 – 1
- Наполи – Рома : 2 – 2
- Эмполи – Наполи : 1 – 0
- Наполи – Фрозиноне : 2 – 2
- Монца – Наполи : 2 – 4
Последние матчи Болонья
- Торино – Болонья : 0 – 0
- Болонья – Удинезе : 1 – 1
- Рома – Болонья : 1 – 3
- Болонья – Монца : 0 – 0
- Фрозиноне – Болонья : 0 – 0
Прогноз на матч Наполи – Болонья
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