Наполи – Болонья: прогноз на матч 11 мая 2024, Серия А

Дата матча: 11 мая 2024 года

Место проведения: стадион Сан-Паоло, Неаполь

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В рамках захватывающего матча итальянской Серии А, Наполи примет на своем стадионе команду Болоньи. Обе команды показали разные результаты в текущем сезоне, и предстоящий матч обещает быть интересным с точки зрения тактики и стратегии.

Текущая форма

Наполи наблюдает небольшой спад, не выигрывая в последних четырех матчах, хотя и продемонстрировали хорошую игру на домашнем стадионе. Проблемы с обороной стали очевидны, так как команда пропустила в 14 последних матчах. Тем не менее, атакующие качества команды остаются на высоте, благодаря чему Наполи сохраняет способность забивать голы.

Болонья находится в отличной форме, не проиграв в последних семи матчах, что позволило команде занять четвертое место в турнирной таблице. Защитная линия команды показывает отличные результаты, особенно в последних пяти матчах, где пропущено всего два мяча.

История встреч

Исторические данные говорят о том, что Наполи обычно доминирует в матчах против Болоньи на домашнем стадионе, что делает их фаворитами предстоящей игры. Однако недавние результаты Болоньи говорят о том, что команда способна удивить.

Прогноз

Исходя из текущей формы обеих команд и их предыдущих встреч, матч обещает быть напряженным с вероятностью забитых мячей с обеих сторон. Наполи будет стремиться восстановить свою репутацию после нескольких неудачных игр, в то время как Болонья попытается укрепить свои позиции в топ-4.

Рекомендация для ставок

С учетом того, что Наполи обладает сильными атакующими качествами, но имеет проблемы в обороне, а Болонья последовательно демонстрирует надежную игру в обороне, матч может завершиться ничьей с голами от обеих команд.

Рекомендация: Прогноз на «Ничья и обе команды забьют» за 4.40.

Коэффициенты:

П1 – 1,96

Х – 3,6

П2 – 3,65

Этот прогноз учитывает силу обеих команд, их текущую форму и статистику встреч, предлагая ставку на наиболее вероятный исход соревнования.

Где смотреть матч Наполи – Болонья

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