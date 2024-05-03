Наполи – Болонья: прогноз на матч 11 мая 2024, Серия А
Дата матча: 11 мая 2024 года
Место проведения: стадион Сан-Паоло, Неаполь
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В рамках захватывающего матча итальянской Серии А, Наполи примет на своем стадионе команду Болоньи. Обе команды показали разные результаты в текущем сезоне, и предстоящий матч обещает быть интересным с точки зрения тактики и стратегии.
Текущая форма
Наполи наблюдает небольшой спад, не выигрывая в последних четырех матчах, хотя и продемонстрировали хорошую игру на домашнем стадионе. Проблемы с обороной стали очевидны, так как команда пропустила в 14 последних матчах. Тем не менее, атакующие качества команды остаются на высоте, благодаря чему Наполи сохраняет способность забивать голы.
Болонья находится в отличной форме, не проиграв в последних семи матчах, что позволило команде занять четвертое место в турнирной таблице. Защитная линия команды показывает отличные результаты, особенно в последних пяти матчах, где пропущено всего два мяча.
История встреч
Исторические данные говорят о том, что Наполи обычно доминирует в матчах против Болоньи на домашнем стадионе, что делает их фаворитами предстоящей игры. Однако недавние результаты Болоньи говорят о том, что команда способна удивить.
Прогноз
Исходя из текущей формы обеих команд и их предыдущих встреч, матч обещает быть напряженным с вероятностью забитых мячей с обеих сторон. Наполи будет стремиться восстановить свою репутацию после нескольких неудачных игр, в то время как Болонья попытается укрепить свои позиции в топ-4.
Рекомендация для ставок
С учетом того, что Наполи обладает сильными атакующими качествами, но имеет проблемы в обороне, а Болонья последовательно демонстрирует надежную игру в обороне, матч может завершиться ничьей с голами от обеих команд.
Рекомендация: Прогноз на «Ничья и обе команды забьют» за 4.40.
Коэффициенты:
- П1 – 1,96
- Х – 3,6
- П2 – 3,65
Этот прогноз учитывает силу обеих команд, их текущую форму и статистику встреч, предлагая ставку на наиболее вероятный исход соревнования.
Где смотреть матч Наполи – Болонья
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- Дата проведения
- 11 мая, 19.00, «Сан-Паоло»