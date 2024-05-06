Зенит – ЦСКА где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 11 мая

В субботу, 11 мая, сыграют Зенит и ЦСКА в 28 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Зенит – ЦСКА

Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Зенит – ЦСКА

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