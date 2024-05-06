Зенит – ЦСКА где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 11 мая
В субботу, 11 мая, сыграют Зенит и ЦСКА в 28 туре РПЛ 2023/2024.
💰 Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽
- Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Зенит – ЦСКА
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Последние матчи Зенит
- Факел – Зенит : 1 – 1
- ЦСКА – Зенит : 1 – 1
- Динамо – Зенит : 1 – 0
- Зенит – Рубин : 0 – 2
- Зенит – Оренбург : 1 – 0
Последние матчи ЦСКА
- ЦСКА – Рубин : 2 – 2
- ЦСКА – Зенит : 1 – 1
- Балтика – ЦСКА : 3 – 1
- ЦСКА – Спартак : 0 – 0
- ЦСКА – Ахмат : 1 – 2
💰 Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч ➡➡➡