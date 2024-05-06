Мюллер о «Реале»: «Очень разносторонняя команда. Они не испытывают дискомфорт, если приходится защищаться, так как обладают отличными игроками для контратаки»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер поделился ожиданиями от игры с «Реалом».

В среду «Бавария» сыграет с мадридцами во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов. Первая встреча команд закончилась вничью (2:2).

«Это очень разносторонняя команда. Они могут опуститься и не испытывают дискомфорт, если им приходится защищаться, поскольку знают, что у них есть отличные игроки для контратаки. Эта концепция неоднократно срабатывала для них. Неслучайно в последние годы они стабильно выходили в полуфиналы. «Мадрид» очень опасен, но есть способы им противостоять. Сможем мы их обыграть или нет, будет зависеть от того, получится ли у нас заполучить мяч.

Это будет игра высокого уровня, битва на острие ножа. В футболе главное эффективность. Против «Штутгарта» (1:3) у нас было два серьезных шанса при счете 1:1 во втором тайме. Если вы забиваете – вы выигрываете, если нет – проигрываете, все сводится к этому. Речь идет о миллиметрах, о том, чтобы быть эффективными в те моменты, когда есть возможность забить. В этом суть», – отметил полузащитник «Баварии».

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5 комментариев
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Ответ Детрит
>>Если вы забиваете – вы выигрываете, если нет – проигрываете Не, не так, Том. Если не забиваете, то ничья. Проигрываете, если пропускаете.
Если тебя где-то не ждут в дырявых носках, значит и в целых туда идти не стоит!☝️ ⓒ Великий Джейсон Стейтем
+10
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>>Если вы забиваете – вы выигрываете, если нет – проигрываете

Не, не так, Том. Если не забиваете, то ничья. Проигрываете, если пропускаете.
+2
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+2
Ответ JENNINGS
Если тебя где-то не ждут в дырявых носках, значит и в целых туда идти не стоит!☝️ ⓒ Великий Джейсон Стейтем
Продавец на рынке единственный кто следит за базаром☝🏻
+2
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Ответ SergioRamos92
Продавец на рынке единственный кто следит за базаром☝🏻
Согласен, базар - как вода, всегда надо фильтровать, чтобы не было проблем с почками!☝️
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Шикарные слова, Томас
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