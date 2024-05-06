Мюллер о «Реале»: «Очень разносторонняя команда. Они не испытывают дискомфорт, если приходится защищаться, так как обладают отличными игроками для контратаки»
Томас Мюллер поделился ожиданиями от игры с «Реалом».
В среду «Бавария» сыграет с мадридцами во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов. Первая встреча команд закончилась вничью (2:2).
«Это очень разносторонняя команда. Они могут опуститься и не испытывают дискомфорт, если им приходится защищаться, поскольку знают, что у них есть отличные игроки для контратаки. Эта концепция неоднократно срабатывала для них. Неслучайно в последние годы они стабильно выходили в полуфиналы. «Мадрид» очень опасен, но есть способы им противостоять. Сможем мы их обыграть или нет, будет зависеть от того, получится ли у нас заполучить мяч.
Это будет игра высокого уровня, битва на острие ножа. В футболе главное эффективность. Против «Штутгарта» (1:3) у нас было два серьезных шанса при счете 1:1 во втором тайме. Если вы забиваете – вы выигрываете, если нет – проигрываете, все сводится к этому. Речь идет о миллиметрах, о том, чтобы быть эффективными в те моменты, когда есть возможность забить. В этом суть», – отметил полузащитник «Баварии».
Не, не так, Том. Если не забиваете, то ничья. Проигрываете, если пропускаете.