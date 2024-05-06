Карпин о 0:1 с «Локо»: «Ростов» ни в чем не уступил. Понравилось все, кроме того, что мяч в сетку не попал»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин считает, что «Ростов» сыграл не хуже «Локомотива» (0:1).

– «Ростов» сегодня ни в чем не уступил, кроме счета. Понравилось все, кроме того, что мяч в сетку не попал.

– Есть ли претензии к команде – или она выполнила все, за исключением гола?

– Ну, все‑все не выполнили или не выполнили так хорошо, как могли, но глобально претензий нет.

– Могли бы более ранние замены повлиять на игру?

– Менять ради того, чтобы поменять, считаю, неправильно. Менять нужно, если что‑то не получается или не идет. Мы не делали замены до определенного момента, потому что все шло плюс‑минус по нашему сценарию, – сказал главный тренер «Ростова».

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20 комментариев
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Игра просто топ, кайфанул с просмотра. Очень интенсивно.
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Ответ Wiley Fox
Валера снова обосрался, но на матче его хвалят Потому что днище, жулика и вредителя надо засунуть в Спартак
А что он украл?
+10
-1
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Хорошая игра, и Локо, и Ростов играли достойно.
+9
-1
+8
Ответ Антон Панарин
А что он украл?
Наши сердечки ^_^
+7
-1
+6
Игра у Ростова есть. Удачу профукали в кубке. В оставшихся играх можно было бы посмотреть молодняк.
+4
0
+4
Ну не нахамил и на том спасибо) А так всё адекватно изложил Валерон, без сякого нытья.
+3
-2
+1
У Глушенкова с Миранчуком было соревнование «не дай пас на гол!»
+1
0
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Убогий тренер
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Когда задач на сезон нет, можно и не напрягаться.
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Карпин - топовый физрук! Титулов нет, побед нет, игры нет - но за то какие топовые интервью для детсада!
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Ответ Russ Ivan
Карпин - топовый физрук! Титулов нет, побед нет, игры нет - но за то какие топовые интервью для детсада!
Игры нет? Даже страшно спрашивать каким местом ты футбол смотришь. Про то, какая команда весной больше всех очков набрала, даже не напоминаю.
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