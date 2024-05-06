Карпин о 0:1 с «Локо»: «Ростов» ни в чем не уступил. Понравилось все, кроме того, что мяч в сетку не попал»

Валерий Карпин считает, что «Ростов» сыграл не хуже «Локомотива» (0:1).

– «Ростов» сегодня ни в чем не уступил, кроме счета. Понравилось все, кроме того, что мяч в сетку не попал.

– Есть ли претензии к команде – или она выполнила все, за исключением гола?

– Ну, все‑все не выполнили или не выполнили так хорошо, как могли, но глобально претензий нет.

– Могли бы более ранние замены повлиять на игру?

– Менять ради того, чтобы поменять, считаю, неправильно. Менять нужно, если что‑то не получается или не идет. Мы не делали замены до определенного момента, потому что все шло плюс‑минус по нашему сценарию, – сказал главный тренер «Ростова».