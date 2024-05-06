Федотов об эпизоде с Черновым: «Да, попал Трошечкин по лицу, и что теперь? Нормальное единоборство, никаких пенальти. Шадыханов и Казарцев хорошо отработали»

Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче «Пари НН» – «Спартак».

« » на выезде сыграл вничью с « » (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ.

В компенсированное время второго тайма полузащитник нижегородцев Александр Трошечкин, пробегая мимо, зацепил защитника «Спартака» Никиту Чернова в своей штрафной. После данного эпизода судья не стал назначать пенальти в ворота «Пари НН».

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу главного судьи матча Павла Шадыханова и Василия Казарцева, который отвечал за ВАР.

– Шадыханов и хорошо отработали матч. Павел только не показал желтую карточку на 27-й минуте игроку « », а остальные его решения вопросов не вызвали.

Никаких пенальти не было. Шадыханов давал очень много бороться. Надо так и делать. Желтыми карточками не разбрасывался.

– Эпизод с Черновым и Трошечкиным – это не пенальти?

– Оба футболиста делали движение друг к другу. Да, попал Трошечкин по лицу, и что теперь? Это нормальное единоборство. Этот момент не надо было смотреть. Шадыханов принял правильное решение продолжить игру, – сказал Федотов.

Чернов о столкновении с Трошечкиным: «Пенальти был, кажется. Удар как в хоккее – я проверил, нет ли крови. Уже 2-ю игру ничего не увидели, с ЦСКА так же было»