Федотов об эпизоде с Черновым: «Да, попал Трошечкин по лицу, и что теперь? Нормальное единоборство, никаких пенальти. Шадыханов и Казарцев хорошо отработали»
Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче «Пари НН» – «Спартак».
«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Пари НН» (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ.
В компенсированное время второго тайма полузащитник нижегородцев Александр Трошечкин, пробегая мимо, зацепил защитника «Спартака» Никиту Чернова в своей штрафной. После данного эпизода судья не стал назначать пенальти в ворота «Пари НН».
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу главного судьи матча Павла Шадыханова и Василия Казарцева, который отвечал за ВАР.
– Шадыханов и Казарцев хорошо отработали матч. Павел только не показал желтую карточку на 27-й минуте игроку «Спартака», а остальные его решения вопросов не вызвали.
Никаких пенальти не было. Шадыханов давал очень много бороться. Надо так и делать. Желтыми карточками не разбрасывался.
– Эпизод с Черновым и Трошечкиным – это не пенальти?
– Оба футболиста делали движение друг к другу. Да, попал Трошечкин по лицу, и что теперь? Это нормальное единоборство. Этот момент не надо было смотреть. Шадыханов принял правильное решение продолжить игру, – сказал Федотов.
Чернов о столкновении с Трошечкиным: «Пенальти был, кажется. Удар как в хоккее – я проверил, нет ли крови. Уже 2-ю игру ничего не увидели, с ЦСКА так же было»
Теперь вместо "попал по лицу" можно подставлять любое нарушение и получать универсальную отмазку. Это даже не знаменитое "нет крови" ))
"отсудить на фан-секторе".
Щяс же организованные фаны не ходят на футбол, так-что бояться ему нечего))