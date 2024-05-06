Федотов об эпизоде с Черновым: «Да, попал Трошечкин по лицу, и что теперь? Нормальное единоборство, никаких пенальти. Шадыханов и Казарцев хорошо отработали»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Игорь Федотов Василий Казарцев Павел Шадыханов Никита Чернов Александр Трошечкин Пари НН Футбол

Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче «Пари НН» – «Спартак».

«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Пари НН» (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ.

В компенсированное время второго тайма полузащитник нижегородцев Александр Трошечкин, пробегая мимо, зацепил защитника «Спартака» Никиту Чернова в своей штрафной. После данного эпизода судья не стал назначать пенальти в ворота «Пари НН».

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу главного судьи матча Павла Шадыханова и Василия Казарцева, который отвечал за ВАР.

– Шадыханов и Казарцев хорошо отработали матч. Павел только не показал желтую карточку на 27-й минуте игроку «Спартака», а остальные его решения вопросов не вызвали.

Никаких пенальти не было. Шадыханов давал очень много бороться. Надо так и делать. Желтыми карточками не разбрасывался.

Эпизод с Черновым и Трошечкиным – это не пенальти?

– Оба футболиста делали движение друг к другу. Да, попал Трошечкин по лицу, и что теперь? Это нормальное единоборство. Этот момент не надо было смотреть. Шадыханов принял правильное решение продолжить игру, – сказал Федотов.

Чернов о столкновении с Трошечкиным: «Пенальти был, кажется. Удар как в хоккее – я проверил, нет ли крови. Уже 2-ю игру ничего не увидели, с ЦСКА так же было»

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Интересно, а если "попасть по лицу" Федотову, он передумает сразу, или придётся ещё раз "попасть ему по лицу"?
+3
0
+3
"Да, попал по лицу. И что теперь? Это нормальное единоборство"

Теперь вместо "попал по лицу" можно подставлять любое нарушение и получать универсальную отмазку. Это даже не знаменитое "нет крови" ))
+1
0
+1
Ответ RKarpov
Интересно, а если "попасть по лицу" Федотову, он передумает сразу, или придётся ещё раз "попасть ему по лицу"?
Подставит другую щёку.
+1
0
+1
Ответ fussballer
Подставит другую щёку.
Я тут придумал отличную казнь -
"отсудить на фан-секторе".
Щяс же организованные фаны не ходят на футбол, так-что бояться ему нечего))
+1
0
+1
Чистый пеналь, это футбол а не хоккей, Казарцева пинками из судейства, просто никакущий, клоун а не судья
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий