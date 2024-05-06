Черевченко про ничью с «Зенитом»: «Острая игра – даже по моментам поровну. Характер у «Факела» был всегда»
Игорь Черевченко прокомментировал результат матча с «Зенитом».
«Факел» и «Зенит» сыграли вничью (1:1) в матче 27-го тура Мир РПЛ.
– Впечатления положительные. Для болельщиков игра хорошая.
Острая игра с обеих сторон, даже по моментам поровну, но много допускали ошибок.
– Что вы нового привнесли в команду?
– Поменялась схема, теперь играем в пять защитников.
Нарабатывали схему перед игрой. А характер у команды был всегда. Ребята бились, молодцы.
– Чего не хватило для гола с игры?
– Последней передачи не было. Хорошо, что забили в конце с пенальти, – сказал главный тренер «Факела» Игорь Черевченко.
Единственный момент Факела придумал Алип, решив сыграть рукой в безобидной ситуации.
У Зенита помимо гола, были отличные моменты у Артура, Кассьеры, Мантуана.
Зенит после замен Семака играл очень стыдно.
Но Факел это просто какой-то кромешный стыд. Они не играют в футбол совсем
То, что делает Факел - это регби, волейбол, болотный футбол в конце концов. У них все атаки сводятся к тому, чтобы рукой далеко выбросить мяч из аута или навесить со стандарта. И всё .
Желаю Факелу вылета от чистого сердца.
Нижний вчера еще позорнее сыграл. Еще Урал есть))
Сочи при новом тренере хоть перестали играть.
Верзил футболистов, оххх ты и профи в кавычках, Факел едва ли не самая низкорослая команда, наравне с Крыльями.
Ну а почему тогда Зенит выпускает 5го защитника, а не Факел?, почему тогда Зенит после гола тянет время, а не Факел?
А так то да: автобус, чегоужтам, статистику только глянь, НН примерно 26 процентов владения, Факел - 36
Специалистик великий
Болей за команду с родины твоего ника, у них и по 80 процентов владения бывает, только чемпион Реал, которому не стыдно было против МС в автобус сыграть
Да, и почаще на табло смотри - отрезвляет
Просто футбол Факела ещё сильнее бросается в глаза, ведь очевидно именно на такую игру они и делают ставку.
Большую часть очков они берут на своём чудовищном поле, а если оно умудрится хотя бы немного придти в себя, то они тут же выростят траву на полметра, чтобы мяч по полю катился со скоростью 10-килограммовой гири.
Весь состав из здоровых лбов от 190 и выше, понятно что специально под навесы, забросы, вбросы из аута и т. д.
Это я к чему : автобусный Нижний тоже полный позор, но главное отличие Факела от них - так это то, что именно на такой антифутбол там и сделан упор. Целенаправленно. От плохого газона до верзил-футболистов. Они не ситуативно играют в автобус, они выбрали эту стратегию изначально. А это куда омерзительнее.