Черевченко про ничью с «Зенитом»: «Острая игра – даже по моментам поровну. Характер у «Факела» был всегда»

Теги Зенит премьер-лига Россия Факел Игорь Черевченко Матч ТВ Футбол

Игорь Черевченко прокомментировал результат матча с «Зенитом».

«Факел» и «Зенит» сыграли вничью (1:1) в матче 27-го тура Мир РПЛ.

– Впечатления положительные. Для болельщиков игра хорошая.

Острая игра с обеих сторон, даже по моментам поровну, но много допускали ошибок.

– Что вы нового привнесли в команду?

– Поменялась схема, теперь играем в пять защитников.

Нарабатывали схему перед игрой. А характер у команды был всегда. Ребята бились, молодцы.

– Чего не хватило для гола с игры?

– Последней передачи не было. Хорошо, что забили в конце с пенальти, – сказал главный тренер «Факела» Игорь Черевченко.

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18 комментариев
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Поровну?)
Единственный момент Факела придумал Алип, решив сыграть рукой в безобидной ситуации.
У Зенита помимо гола, были отличные моменты у Артура, Кассьеры, Мантуана.
Зенит после замен Семака играл очень стыдно.
Но Факел это просто какой-то кромешный стыд. Они не играют в футбол совсем
То, что делает Факел - это регби, волейбол, болотный футбол в конце концов. У них все атаки сводятся к тому, чтобы рукой далеко выбросить мяч из аута или навесить со стандарта. И всё .
Желаю Факелу вылета от чистого сердца.
+33
-8
+25
У факела вообще не было мыслей в игре. О чем речь. Фнл ждет
+16
-6
+10
Автобус с лояльным судейством
+12
-4
+8
Ответ bevooch
Да как они смеют отменять голы Зениту!!!!!!!
конечно. Тут же все годами говорят что Зенит и Газпром все купил. А вон оно как.
+6
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+6
Ответ Antonio Gaudi
Поровну?) Единственный момент Факела придумал Алип, решив сыграть рукой в безобидной ситуации. У Зенита помимо гола, были отличные моменты у Артура, Кассьеры, Мантуана. Зенит после замен Семака играл очень стыдно. Но Факел это просто какой-то кромешный стыд. Они не играют в футбол совсем То, что делает Факел - это регби, волейбол, болотный футбол в конце концов. У них все атаки сводятся к тому, чтобы рукой далеко выбросить мяч из аута или навесить со стандарта. И всё . Желаю Факелу вылета от чистого сердца.
Так там очередь на вылет из таких команд))
Нижний вчера еще позорнее сыграл. Еще Урал есть))
Сочи при новом тренере хоть перестали играть.
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+3
Ответ Antonio Gaudi
Нижний тоже ещё одно позорище, тут бесспорно. Просто футбол Факела ещё сильнее бросается в глаза, ведь очевидно именно на такую игру они и делают ставку. Большую часть очков они берут на своём чудовищном поле, а если оно умудрится хотя бы немного придти в себя, то они тут же выростят траву на полметра, чтобы мяч по полю катился со скоростью 10-килограммовой гири. Весь состав из здоровых лбов от 190 и выше, понятно что специально под навесы, забросы, вбросы из аута и т. д. Это я к чему : автобусный Нижний тоже полный позор, но главное отличие Факела от них - так это то, что именно на такой антифутбол там и сделан упор. Целенаправленно. От плохого газона до верзил-футболистов. Они не ситуативно играют в автобус, они выбрали эту стратегию изначально. А это куда омерзительнее.
Голову лечи почаще, не забывай
Верзил футболистов, оххх ты и профи в кавычках, Факел едва ли не самая низкорослая команда, наравне с Крыльями.
Ну а почему тогда Зенит выпускает 5го защитника, а не Факел?, почему тогда Зенит после гола тянет время, а не Факел?
А так то да: автобус, чегоужтам, статистику только глянь, НН примерно 26 процентов владения, Факел - 36
Специалистик великий
Болей за команду с родины твоего ника, у них и по 80 процентов владения бывает, только чемпион Реал, которому не стыдно было против МС в автобус сыграть

Да, и почаще на табло смотри - отрезвляет
+4
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+3
Все пошло с отмененного гола Клаудиньо. Так бы 0-2 и достойное поражение Факела. А потом неосторожная игра Алипа. Вот и все.
+6
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+1
Ответ Nick Crosier
Все пошло с отмененного гола Клаудиньо. Так бы 0-2 и достойное поражение Факела. А потом неосторожная игра Алипа. Вот и все.
Да лучше бы Зенит и не забивал второй гол, шла 88 минута и факелу уже ничего не надо было
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Ответ Antonio Gaudi
Нижний тоже ещё одно позорище, тут бесспорно. Просто футбол Факела ещё сильнее бросается в глаза, ведь очевидно именно на такую игру они и делают ставку. Большую часть очков они берут на своём чудовищном поле, а если оно умудрится хотя бы немного придти в себя, то они тут же выростят траву на полметра, чтобы мяч по полю катился со скоростью 10-килограммовой гири. Весь состав из здоровых лбов от 190 и выше, понятно что специально под навесы, забросы, вбросы из аута и т. д. Это я к чему : автобусный Нижний тоже полный позор, но главное отличие Факела от них - так это то, что именно на такой антифутбол там и сделан упор. Целенаправленно. От плохого газона до верзил-футболистов. Они не ситуативно играют в автобус, они выбрали эту стратегию изначально. А это куда омерзительнее.
Дома Факел 15 очков, в гостях 13... Вот прям "большинство очков на чудовищном поле"
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Вот же сказочник Удачи в пердиве
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Ответ Mihail0910
Раньше и про Гиннера так говорили и про Спартак, а теперь вон оно как. В конце сезона узнаем кто в итоге купил
Вэ! Тэ! Бэ!
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Ответ Caniball
Так там очередь на вылет из таких команд)) Нижний вчера еще позорнее сыграл. Еще Урал есть)) Сочи при новом тренере хоть перестали играть.
Нижний тоже ещё одно позорище, тут бесспорно.
Просто футбол Факела ещё сильнее бросается в глаза, ведь очевидно именно на такую игру они и делают ставку.
Большую часть очков они берут на своём чудовищном поле, а если оно умудрится хотя бы немного придти в себя, то они тут же выростят траву на полметра, чтобы мяч по полю катился со скоростью 10-килограммовой гири.
Весь состав из здоровых лбов от 190 и выше, понятно что специально под навесы, забросы, вбросы из аута и т. д.
Это я к чему : автобусный Нижний тоже полный позор, но главное отличие Факела от них - так это то, что именно на такой антифутбол там и сделан упор. Целенаправленно. От плохого газона до верзил-футболистов. Они не ситуативно играют в автобус, они выбрали эту стратегию изначально. А это куда омерзительнее.
+4
-4
0
Ответ Antonio Gaudi
Поровну?) Единственный момент Факела придумал Алип, решив сыграть рукой в безобидной ситуации. У Зенита помимо гола, были отличные моменты у Артура, Кассьеры, Мантуана. Зенит после замен Семака играл очень стыдно. Но Факел это просто какой-то кромешный стыд. Они не играют в футбол совсем То, что делает Факел - это регби, волейбол, болотный футбол в конце концов. У них все атаки сводятся к тому, чтобы рукой далеко выбросить мяч из аута или навесить со стандарта. И всё . Желаю Факелу вылета от чистого сердца.
позорище твой зенит с зажравшимися бегунками. вот кого в фнл надо
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