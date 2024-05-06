Черевченко про ничью с «Зенитом»: «Острая игра – даже по моментам поровну. Характер у «Факела» был всегда»

Игорь Черевченко прокомментировал результат матча с «Зенитом».

«Факел» и « » сыграли вничью (1:1) в матче 27-го тура Мир .

– Впечатления положительные. Для болельщиков игра хорошая.

Острая игра с обеих сторон, даже по моментам поровну, но много допускали ошибок.

– Что вы нового привнесли в команду?

– Поменялась схема, теперь играем в пять защитников.

Нарабатывали схему перед игрой. А характер у команды был всегда. Ребята бились, молодцы.

– Чего не хватило для гола с игры?

– Последней передачи не было. Хорошо, что забили в конце с пенальти, – сказал главный тренер « » .