Гончаренко про 2:1 с «Балтикой»: «Урал» иногда чувствует себя лучше, когда начинает проигрывать. Цена очков очень высока – часто это закрепощает»
Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Балтикой».
«Урал» выиграл со счетом 2:1 в матче 27-го тура Мир РПЛ.
– В раздевалке сейчас шум, гам, веселье, радость. Мало того, что выиграли, выиграли еще и в концовке. Мы понимаем, насколько футбол — это эмоции.
У нас были и разочарования, и победы. Когда ждешь‑ждешь победы, и она приходит в последний момент, она всегда приятна.
Сейчас жарко как в верхней части турнирной таблицы, так и в нижней. Цена очков очень высока. Часто нас это закрепощает.
– Можно ли сказать, что пропущенный мяч команду раскрепостил?
– Иногда так мы себя лучше чувствуем, когда выходим и начинаем проигрывать.
– Замены сыграли?
– Мы стали лучше контролировать игру с Газинским, Ионовым, Эриком Бикфалви.
Мяч стал лучше держаться, мы перешли на половину поля соперника, что нам и нужно было сделать, – сказал главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко.