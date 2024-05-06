Гончаренко про 2:1 с «Балтикой»: «Урал» иногда чувствует себя лучше, когда начинает проигрывать. Цена очков очень высока – часто это закрепощает»

Теги Алексей Ионов премьер-лига Россия Балтика Урал Виктор Гончаренко Эрик Бикфалви Юрий Газинский Матч ТВ Футбол

Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Балтикой».

«Урал» выиграл со счетом 2:1 в матче 27-го тура Мир РПЛ.

– В раздевалке сейчас шум, гам, веселье, радость. Мало того, что выиграли, выиграли еще и в концовке. Мы понимаем, насколько футбол — это эмоции.

У нас были и разочарования, и победы. Когда ждешь‑ждешь победы, и она приходит в последний момент, она всегда приятна.

Сейчас жарко как в верхней части турнирной таблицы, так и в нижней. Цена очков очень высока. Часто нас это закрепощает.

– Можно ли сказать, что пропущенный мяч команду раскрепостил?

– Иногда так мы себя лучше чувствуем, когда выходим и начинаем проигрывать.

– Замены сыграли?

– Мы стали лучше контролировать игру с Газинским, Ионовым, Эриком Бикфалви.

Мяч стал лучше держаться, мы перешли на половину поля соперника, что нам и нужно было сделать, – сказал главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко.

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3 комментария
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Футбольная фортуна просто отдала долги. По игре всё! Какой там контроль. Итало прошел, навесил, а там Ионов без контроля. Балтике просто не повезло. Но главное-результат.
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Лёше Каштанову можно запретить в обводку идти?
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Ответ fregat96
Футбольная фортуна просто отдала долги. По игре всё! Какой там контроль. Итало прошел, навесил, а там Ионов без контроля. Балтике просто не повезло. Но главное-результат.
Ну вот так в футболе. Балтика 2 турами ранее на 96 вырвала победу у КС, а теперь на 95-й упустила приемлимую ничью и проиграла. А в следующем туре или через тур веовь повезёт, кто знает... Рандом бешенный, проходных матчей нет.
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