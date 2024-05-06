Гончаренко про 2:1 с «Балтикой»: «Урал» иногда чувствует себя лучше, когда начинает проигрывать. Цена очков очень высока – часто это закрепощает»

Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Балтикой».

«Урал» выиграл со счетом 2:1 в матче 27-го тура Мир .

– В раздевалке сейчас шум, гам, веселье, радость. Мало того, что выиграли, выиграли еще и в концовке. Мы понимаем, насколько футбол — это эмоции.

У нас были и разочарования, и победы. Когда ждешь‑ждешь победы, и она приходит в последний момент, она всегда приятна.

Сейчас жарко как в верхней части турнирной таблицы, так и в нижней. Цена очков очень высока. Часто нас это закрепощает.

– Можно ли сказать, что пропущенный мяч команду раскрепостил?

– Иногда так мы себя лучше чувствуем, когда выходим и начинаем проигрывать.

– Замены сыграли?

– Мы стали лучше контролировать игру с Газинским, Ионовым, .

Мяч стал лучше держаться, мы перешли на половину поля соперника, что нам и нужно было сделать, – сказал главный тренер « » .