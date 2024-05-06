Тен Хаг о Бруну: «Настоящий боец и отличный пример для других. Он всегда доступен, играет на хорошем уровне и заряжает команду энергией. Это необходимо для достижения успеха»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг ответил на вопрос о будущем Бруну Фернандеша.

«Я знаю, что он очень рад быть здесь.

Готовность взять на себя ответственность – это один из самых важных качеств, которые лучшие футболисты должны демонстрировать и проявлять. Бруну всегда доступен, он не пропускает ни одной игры, всегда играет на хорошем уровне и заряжает команду энергией. Такие активы необходимы для достижения успеха.

Бруну – настоящий боец. Например, в прошлом году, когда мы играли с «Брайтоном» в полуфинале Кубка Англии, он играл с такой распухшей лодыжкой, что было невозможно в это поверить. Бруну — отличный пример для других игроков», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт капитана манкунианцев рассчитан до 2026 года. 

В текущем сезоне Фернандеш провел 33 матча в АПЛ, забив 10 голов и отдав 7 результативных передач. Полная статистика полузащитника доступна здесь.

 

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9 комментариев
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Трансфер Бруну Фернандеша оправдал себя на 200%,наверное лучшее что оставили после себя Глейзеры
+8
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Фернандеш терминатор, играет в каждым матче по 90 минут, за все время пребывания в МЮ из-за травм пропустил не больше 3-х матчей, если не меньше.
+3
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Ответ CyberUnited
Фернандеш терминатор, играет в каждым матче по 90 минут, за все время пребывания в МЮ из-за травм пропустил не больше 3-х матчей, если не меньше.
Забавно читать про изматывающие тренировки Эрика, когда игрок, который проводит кучу матчей каждый год пашет как конь без сбоев
+3
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Инициатива и ответственность- два главных качества лидера!
С первым у Бруну всё хорошо, со вторым, есть вопросы.
Особенно, когда касается не лично его, а всей команды.
Как топ- игрок, к нему вопросов нет. Это было видно ещё в Сампе.
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этот боец у вас часто плачет))
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