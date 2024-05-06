Тен Хаг о Бруну: «Настоящий боец и отличный пример для других. Он всегда доступен, играет на хорошем уровне и заряжает команду энергией. Это необходимо для достижения успеха»

Эрик тен Хаг ответил на вопрос о будущем Бруну Фернандеша.

«Я знаю, что он очень рад быть здесь.

Готовность взять на себя ответственность – это один из самых важных качеств, которые лучшие футболисты должны демонстрировать и проявлять. Бруну всегда доступен, он не пропускает ни одной игры, всегда играет на хорошем уровне и заряжает команду энергией. Такие активы необходимы для достижения успеха.

Бруну – настоящий боец. Например, в прошлом году, когда мы играли с « » в полуфинале Кубка Англии, он играл с такой распухшей лодыжкой, что было невозможно в это поверить. — отличный пример для других игроков», – заявил главный тренер « ».

Действующий контракт капитана манкунианцев рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне Фернандеш провел 33 матча в АПЛ, забив 10 голов и отдав 7 результативных передач. Полная статистика полузащитника доступна здесь.