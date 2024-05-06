Тен Хаг о словах Моуринью про отсутствие поддержки в «МЮ»: «Никто, кроме него, не получил игроков, которых хотел. Мы достигнем целей, но конкуренция велика. Это больше не гонка двух претендентов»
Эрик тен Хаг отреагировал на сравнение Жозе Моуринью их работы в «Юнайтед».
Ранее Жозе Моуринью высказался о работе в «МЮ» и сравнил себя с Эриком тен Хагом.
«Я тот, кто я есть. Я футбольный человек. Эд [Вудворд] – выходец из другой среды, и того, что тен Хаг имеет в «Манчестер Юнайтед», у меня не было. У меня не было такого уровня поддержки. У меня не было такого уровня доверия.
В команде все еще есть пара игроков, которых я не хотел видеть пять или шесть лет назад», – сказал он.
Португальский специалист тренировал клуб с мая 2016 года по декабрь 2018-го.
«Помимо Моуринью, ни один тренер не получил тех игроков, которых хотел, а именно это и нужно.
Я уверен, что мы достигнем наших целей, но конкуренция велика. Это больше не гонка из двух претендентов.
Есть семь-восемь [команд в Премьер-лиге], которые борются за титул, и у всех очень хорошие составы. Так что, чтобы завоевать титул, нужно создать такой состав», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью ESPN Brasil.
При этом никто из этого списка не нужен был клубу, кроме может Каза и Мартинеза, но оба кончились за сезон под руководством гения
Тен Хаг вообще не хотел Каземиро
Он хотел Де Йонга
Наименьшую сумму «МЮ» израсходовал в сезоне 2018/19 (при Моуринью и сменившим его в декабре 2018-го Сульшере), когда на новичков ушло 82 млн евро
>Слил хорошего игрока, который ему не понравился в угоду своему спинеру - Санчо.
>Гнобил Магваера и Мактомбу, которые принесли ему потом с десяток очков
>Покупал своих бесполезных знакомых.
>Не увольняют после провалов в ЛЧ, в АПЛ, кучи антирекордов
>Меня не поддерживают, как Мавра😢😢😢
только физрук получив 3 лучших игроков из топ5 лиг (франция, италия, германия) мог так позорно выступить с МЮ
Примечательно, что тен хаг ещё хотел слить магуайера и мактомини, которые ему лишних очков 15 принесли в этом году, так бы вообще болтались небось месте на 15-м
и насчет Кейна тоже все верно. но поскольку Леви отказался продавать его в топ-6 АПЛ, то Хаг перешел к запасному варианту, коим и был Хойлунд
и опять надо искать ПЗ, но нужен ли теперь Де Йонг - большой вопрос.