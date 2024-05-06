Тен Хаг о словах Моуринью про отсутствие поддержки в «МЮ»: «Никто, кроме него, не получил игроков, которых хотел. Мы достигнем целей, но конкуренция велика. Это больше не гонка двух претендентов»

Эрик тен Хаг отреагировал на сравнение Жозе Моуринью их работы в «Юнайтед».

Ранее Жозе Моуринью высказался о работе в «МЮ» и сравнил себя с Эриком тен .

«Я тот, кто я есть. Я футбольный человек. Эд [Вудворд] – выходец из другой среды, и того, что тен Хаг имеет в «Манчестер Юнайтед», у меня не было. У меня не было такого уровня поддержки. У меня не было такого уровня доверия.

В команде все еще есть пара игроков, которых я не хотел видеть пять или шесть лет назад», – сказал он.

Португальский специалист тренировал клуб с мая 2016 года по декабрь 2018-го.

«Помимо Моуринью, ни один тренер не получил тех игроков, которых хотел, а именно это и нужно.

Я уверен, что мы достигнем наших целей, но конкуренция велика. Это больше не гонка из двух претендентов.

Есть семь-восемь [команд в Премьер-лиге], которые борются за титул, и у всех очень хорошие составы. Так что, чтобы завоевать титул, нужно создать такой состав», – заявил главный тренер « » в интервью ESPN Brasil.