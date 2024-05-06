Тен Хаг о словах Моуринью про отсутствие поддержки в «МЮ»: «Никто, кроме него, не получил игроков, которых хотел. Мы достигнем целей, но конкуренция велика. Это больше не гонка двух претендентов»

Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг отреагировал на сравнение Жозе Моуринью их работы в «Юнайтед».

Ранее Жозе Моуринью высказался о работе в «МЮ» и сравнил себя с Эриком тен Хагом

«Я тот, кто я есть. Я футбольный человек. Эд [Вудворд] – выходец из другой среды, и того, что тен Хаг имеет в «Манчестер Юнайтед», у меня не было. У меня не было такого уровня поддержки. У меня не было такого уровня доверия.

В команде все еще есть пара игроков, которых я не хотел видеть пять или шесть лет назад», – сказал он.

Португальский специалист тренировал клуб с мая 2016 года по декабрь 2018-го.

«Помимо Моуринью, ни один тренер не получил тех игроков, которых хотел, а именно это и нужно.

Я уверен, что мы достигнем наших целей, но конкуренция велика. Это больше не гонка из двух претендентов.

Есть семь-восемь [команд в Премьер-лиге], которые борются за титул, и у всех очень хорошие составы. Так что, чтобы завоевать титул, нужно создать такой состав», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью ESPN Brasil.

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60 комментариев
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Тен Хааг: Я не так уж и сильно хотел Антони
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-2
+75
Ахахахахахах, классический лжец 7хаг, который получил и Каземиро, и Антони, и Маласию, и Хойлунда, и Онану, и Амрабата, и Маунта, и Вергоста, и Мартинеза, и Эриксена. (Пожалуй только бесполезного ДеЙонга не получил, когда в команде и так было полно ПЗ)
При этом никто из этого списка не нужен был клубу, кроме может Каза и Мартинеза, но оба кончились за сезон под руководством гения
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-20
+58
Самое смешное, что Моуринью принёс 3 титула, включая европейский, а Тен Хаг принёс Антони. 😆
+34
-7
+27
Ответ Зубрилыч
Ахахахахахах, классический лжец 7хаг, который получил и Каземиро, и Антони, и Маласию, и Хойлунда, и Онану, и Амрабата, и Маунта, и Вергоста, и Мартинеза, и Эриксена. (Пожалуй только бесполезного ДеЙонга не получил, когда в команде и так было полно ПЗ) При этом никто из этого списка не нужен был клубу, кроме может Каза и Мартинеза, но оба кончились за сезон под руководством гения
Насколько я помню по информации СМИ
Тен Хаг вообще не хотел Каземиро
Он хотел Де Йонга
+30
-8
+22
Я никогда не поверю, что Моуриньо хотел Погба. Это максимально не его игрок.
+23
-10
+13
Тен ты с Порту ЛЧ брал?
+16
-4
+12
Лишнее доказательство что Тен Хааг живёт в каком то своём мире. В котором Мавр получил кого просил, а Хааг нет.
+12
-4
+8
Моуринью так и не купили нормального цз, сколько бы он тогда не ныл по этому поводу.
+13
-6
+7
Ответ CyberUnited
Ахахахах классический юзер спортс, который даже не знает, что у Тен Хага в прошлом сезоне первым в списке был Де Йонг, а Каземиро там отсутствовал, а в этом сезоне был Кейн, а не Хойлунд. Вегорста и Амрабата сюда вообще смешно включать, учитывая то что это были просто вынужденные аренды из-за нежелания подписывать кого-то еще. Хорошо хоть Эванса не приплел.
А маласия, эриксен, амрабат, стеклянный невысоклик Лисандро, Антони, маунт на каком месте были у гения Хага?
+15
-8
+7
В сезоне 2022/23 МЮ потратил наибольшую сумму за последние семь лет: первые два трансферных окна при тен Хаге обошлись «Юнайтед» в 243 млн евро.

Наименьшую сумму «МЮ» израсходовал в сезоне 2018/19 (при Моуринью и сменившим его в декабре 2018-го Сульшере), когда на новичков ушло 82 млн евро
+10
-3
+7
Ответ Акер
Самое смешное, что Моуринью принёс 3 титула, включая европейский, а Тен Хаг принёс Антони. 😆
Упрямо видит в Антони футболиста, и столь же упрямо не замечал способности Санчо. А это в сумме убыток в 300 млн с учетом стоимости трансферов и зарплаты каждого.
+8
-3
+5
>Слил легенд клуба - Роналду и Давида.
>Слил хорошего игрока, который ему не понравился в угоду своему спинеру - Санчо.
>Гнобил Магваера и Мактомбу, которые принесли ему потом с десяток очков
>Покупал своих бесполезных знакомых.
>Не увольняют после провалов в ЛЧ, в АПЛ, кучи антирекордов
>Меня не поддерживают, как Мавра😢😢😢
+5
-2
+3
Повезло МЮ, что клуб оказался в таких надежных руках Тен Хага! Он приведет клуб к величию!
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-3
+3
Ответ ZarvuR2020
Я никогда не поверю, что Моуриньо хотел Погба. Это максимально не его игрок.
Он реально его хотел, в сети даже завирусилось фото где его сфоткали на предсезонке в кабинете, а сзади была схема МЮ с отмеченным на ней Погба. Тогда еще только шли переговоры о трансфере.
+4
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Моуру только некоторых игроков, которые ему были нужны, купили. Жозе дал результат, 2 место АПЛ + 3 трофея за год. Пока что, по трофеям - это самое лучшее, что случалось с МЮ после САФа.
+4
-2
+2
Ответ ZarvuR2020
Я никогда не поверю, что Моуриньо хотел Погба. Это максимально не его игрок.
дададададада, лучшего игрока сериала моур не хотел, также как и лучшего игрока франции, германии, верим.

только физрук получив 3 лучших игроков из топ5 лиг (франция, италия, германия) мог так позорно выступить с МЮ
+2
0
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Ответ CyberUnited
Топ-1 игрок, которого хотел Тен Хаг был Де Йонг, вместо него приехал Каземиро, который продержался 1 сезон, по сути в этом сезоне ключевого игрока в составе и нет + к этому практически вся линия защиты, которая в прошлом году сыграла больше всего сухих матчей в лиге и благодаря которой у МЮ в играх был контроль отсутствует.
Повезло, что не подписали эту бездарность. Каземиро хотя бы сезон топово провёл и затащил мю в лч. С голландцем в роли опз в апл уже бы в том сезоне мю был на законном 7-м месте.
Примечательно, что тен хаг ещё хотел слить магуайера и мактомини, которые ему лишних очков 15 принесли в этом году, так бы вообще болтались небось месте на 15-м
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+2
Забавно слышать про 7-8 претендентов когда МС выиграет чем каждый год.
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-2
+1
Ответ Мельников Михаил
Хаг смешной. Во времена Вудворда игроки ходили напрямую к нему обсуждать свое игровое время, позицию и прочее. Тренер был обслугой. Не более.
Значит хорошо, что времена Вудворда закончились
+1
0
+1
Ответ Gnev_Zenit
Тен ты с Порту ЛЧ брал?
а как же велийкий аякс который в полуфинале играл) это круче чем лч с какими то там португальцами)
+2
-1
+1
Ответ Alex Rhea
Повезло, что не подписали эту бездарность. Каземиро хотя бы сезон топово провёл и затащил мю в лч. С голландцем в роли опз в апл уже бы в том сезоне мю был на законном 7-м месте. Примечательно, что тен хаг ещё хотел слить магуайера и мактомини, которые ему лишних очков 15 принесли в этом году, так бы вообще болтались небось месте на 15-м
Это все неважно кто сколько очков добыл из-за наличия такого количества травм. У Пепа без одного Родри игра не особо строится, Ливерпуль без защиты в прошлом сезоне не попал в ЛЧ, а за 2 года до этого, так же из-за ситауции с травмами еле заполз в топ-4 в концовке сезона. Тут дело в игре, которую Тен Хаг хотел поставить, и Де Йонг был ключевым для этого игроком.
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Ответ Roman
Повезло МЮ, что клуб оказался в таких надежных руках Тен Хага! Он приведет клуб к величию!
как болелщик Ливерпуля полностью солидарен с тобой
+3
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+1
Ответ ZarvuR2020
Я никогда не поверю, что Моуриньо хотел Погба. Это максимально не его игрок.
Вот из таких и начинается срач об МЮ. Погугли кто настаивал на приобретении Погба , так же почитай Вью Моура !
+1
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Ответ Зубрилыч
«Я счастлив, что «Реал» решил продать Каземиро. Мы могли видеть его игру на прошедшем чемпионате мира. Он фантастический футболист. Каземиро полностью закрыл позицию опорного полузащитника. Я очень рад за «Манчестер Юнайтед», за то, что эта команда имеет Каземиро, потому что он по-настоящему повышает потенциал клуба» Хахахахах, класический фанатик 7хага Кейна он хотел)) А кто Кейна не хотел?)))
то, что он 31-го декабря был счастлив, сто МЮ подрисал Каземиро (учитывая его прекрасный прошлый сезон), собственно никак не отменяет того факта, что перед началом сезона он хотел Фрэнки.

и насчет Кейна тоже все верно. но поскольку Леви отказался продавать его в топ-6 АПЛ, то Хаг перешел к запасному варианту, коим и был Хойлунд
+1
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Представляю, как Моуринью спал и видел в своем составе 100-миллионного Погба, который мало того, что не подходит ни под одну его модель, так еще и бездельник и лентяй, которых Жозе просто ненавидит
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Ответ QWertY
В этом и проблема, что МЮ слушает коучей по поводу игроков. А по факту нужно поступать как Абрамович: вот тебе игроки -тренируй! Не справляешься -на выход!
Ну и при Абрамовиче Челси стал топ-клубом, Абрамович показал пример, как надо правильно руководить клубом, а не доить его, как глейзеры
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Ответ Зубрилыч
Так суть в том, что МЮ пытался купить ДеЙонга, но не смог, потому что тот сам не хотел В итоге взяли более хороший вариант, которому любой тренер был бы рад А могли вообще никого не покупать Или Кайседо какого-нибудь за сотку
а как угадать? а прошлом сезоне Каземиро выглядел удачным вариантом, а в этом - совсем нет. просто Фрэнки на 5-6 лет моложе, а с бразильцем времени на маневры уже нет.
и опять надо искать ПЗ, но нужен ли теперь Де Йонг - большой вопрос.
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Ответ abdulakushev@yandex.ru
В сезоне 2022/23 МЮ потратил наибольшую сумму за последние семь лет: первые два трансферных окна при тен Хаге обошлись «Юнайтед» в 243 млн евро. Наименьшую сумму «МЮ» израсходовал в сезоне 2018/19 (при Моуринью и сменившим его в декабре 2018-го Сульшере), когда на новичков ушло 82 млн евро
Эта цифра должна расти из в года в год, учитывая рынок и растущие цены на игроков, ничего удивительного. Сульшер в первый сезон (2019-й год) потратил 236 миллионов.
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Ответ CyberUnited
Эта цифра должна расти из в года в год, учитывая рынок и растущие цены на игроков, ничего удивительного. Сульшер в первый сезон (2019-й год) потратил 236 миллионов.
Цена должна расти, но только при наличии результатов. Если результатов нет, то финансы клуба проседают так или иначе, даже если это МЮ, а если финансы проседают, то рано или поздно клуб попадает под проблемы ФФП, когда не получается тратить много каждый сезон. "Мы" к этому благополучно сейчас и пришли. Фергюсон заложил отличный фундамент, но за 11 лет бездарного руководства клубом он начал трещать, откалываться и покрываться мхом.
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Ответ Акер
Самое смешное, что Моуринью принёс 3 титула, включая европейский, а Тен Хаг принёс Антони. 😆
КАЛ и два финала КА и место в ЛЧ в первый сезон.
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