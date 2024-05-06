Смородская о расширении РПЛ: «Нет столько денег в стране, чтобы содержать футбольные клубы, я по-прежнему против»

Теги премьер-лига Россия Организация РПЛ Ольга Смородская деньги Футбол

Ольга Смородская высказалась против расширения Мир РПЛ до 18 клубов.

На данный момент в чемпионате России принимают участие 16 клубов.

«Я по-прежнему против расширения РПЛ.

Нет столько денег в стране, чтобы содержать футбольные клубы», – заявила экс-президент «Локомотива».

Алаев о расширении РПЛ: «Не вижу возможности, считайте меня бюрократом, буквоедом, есть регламент. 16 – оптимальное число команд. Жаль тех, кто покинет лигу, все клубы очень достойны»

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7 комментариев
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Похоже, сама Смородская минусует))
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Денег хватит и 20 клубов содержать, и все больницы со школами отремонтировать. Надо просто их не тратить на ракеты и чуть поменьше воровать (по возможности)
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Ответ Mohnatiy
Похоже, сама Смородская минусует))
Тут скорее комментарии админятся Единой Россией)))
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