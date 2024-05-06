Смородская о расширении РПЛ: «Нет столько денег в стране, чтобы содержать футбольные клубы, я по-прежнему против»
Ольга Смородская высказалась против расширения Мир РПЛ до 18 клубов.
На данный момент в чемпионате России принимают участие 16 клубов.
«Я по-прежнему против расширения РПЛ.
Нет столько денег в стране, чтобы содержать футбольные клубы», – заявила экс-президент «Локомотива».
Алаев о расширении РПЛ: «Не вижу возможности, считайте меня бюрократом, буквоедом, есть регламент. 16 – оптимальное число команд. Жаль тех, кто покинет лигу, все клубы очень достойны»