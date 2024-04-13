Генсек РФС о запрете тату для арбитров: «Воспитательная функция футбола должна нести позитив. Хочешь татуировку – хорошо, но не надо ей кичиться»
В РФС высказались на тему запрета татуировок для арбитров.
Генсек РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о запрете судьям работать на матчах с «просматриваемыми элементами татуировок». Ранее стало известно, что все тату нужно закрыть экипировкой. Их не должны видеть ни участники матча, ни зрители.
«Это вопрос, который решает внутри себя судейское сообщество. Никто не собирается запрещать кому-то как-то выглядеть наносить или не наносить татуировки. Нашим законодательством это [татуировки] разрешено, футбольными правилами тоже.
Другой вопрос, футбол – это популярный вид спорта, все субъекты игры несут определенную культуру, в том числе и подрастающему поколению.
Мы иногда наказываем коллег, когда они в эмоциональном порыве начинают ругаться матом. Хороший человек вышел эмоционально из себя, поругался, потом пожалел об этом, но все посмотрели и считают это нормальным.
Воспитательная функция футбола должна нести позитив. Хочешь иметь татуировку – хорошо, но не надо ей кичиться, не надо обращать на нее внимание. Мы оцениваем работу судьи по работе», – сказал Митрофанов.
Татуировки запретили судьям в России. Пирсинг и украшения тоже нельзя
Но если у тебя нет тату и ты всего лишь берешь деньги с представителей клубов, то нет проблем)))! Добро пожаловать в РПЛ
Футболистам платят клубы.
Очевидно же.
Дополнительный опознавательный знак (
Ну а в футболе все зависит от красочности татуировки для зрелищности картинки.
А то всему замотанному в бинты было бы тяжело с ленцой бегать по полю ...
....ERROR.... ....ERROR....
Если уж таким бредом в РФС решили заняться, то тогда пусть и футболистам запрещают, там тогда некоторым придётся с длинными рукавами играть всё время.