Генсек РФС о запрете тату для арбитров: «Воспитательная функция футбола должна нести позитив. Хочешь татуировку – хорошо, но не надо ей кичиться»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Максим Митрофанов Спорт-Экспресс Футбол

В РФС высказались на тему запрета татуировок для арбитров.

Генсек РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о запрете судьям работать на матчах с «просматриваемыми элементами татуировок». Ранее стало известно, что все тату нужно закрыть экипировкой. Их не должны видеть ни участники матча, ни зрители.

«Это вопрос, который решает внутри себя судейское сообщество. Никто не собирается запрещать кому-то как-то выглядеть наносить или не наносить татуировки. Нашим законодательством это [татуировки] разрешено, футбольными правилами тоже.

Другой вопрос, футбол – это популярный вид спорта, все субъекты игры несут определенную культуру, в том числе и подрастающему поколению.

Мы иногда наказываем коллег, когда они в эмоциональном порыве начинают ругаться матом. Хороший человек вышел эмоционально из себя, поругался, потом пожалел об этом, но все посмотрели и считают это нормальным.

Воспитательная функция футбола должна нести позитив. Хочешь иметь татуировку – хорошо, но не надо ей кичиться, не надо обращать на нее внимание. Мы оцениваем работу судьи по работе», – сказал Митрофанов.

Татуировки запретили судьям в России. Пирсинг и украшения тоже нельзя
 

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30 комментариев
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а в чем здесь воспитательная функция? и что значит кичиться/не кичиться татуировкой? митрофанов говорит о тату, как об однозначной вредной привычке аля алкоголь/курение, но нет, кроме как его личными предпочтениями такое отношение к татуировке ничем не обосновать, желание сделать или не сделать татуировку - личное дело каждого и никакого вреда (кроме субъективного эстетического, что не регламентируется ни законом, ни даже моральными предписаниями в его рамках) не наносит, так что свои замашки климаксного школьного завуча «генсек» может оставить при себе.
+40
-7
+33
Кто мне может объяснить разницу, почему судьям на поле нельзя тату, а футболистам можно?? Это же абсурдно
+30
-6
+24
"Разговоры о влажном" для судей тоже планируют ввести?
+25
-2
+23
Ответ Лимит Лимитович
Кто мне может объяснить разницу, почему судьям на поле нельзя тату, а футболистам можно?? Это же абсурдно
потому что футболистам генсек с синдромом вахтера не может запретить ввиду отсутствия полномочий, ну а над кем имеет власть, над теми и будет издеваться, прикрываясь воспитательной функцией аж всего футбола
+16
-3
+13
Ответ Антимосковский
а в чем здесь воспитательная функция? и что значит кичиться/не кичиться татуировкой? митрофанов говорит о тату, как об однозначной вредной привычке аля алкоголь/курение, но нет, кроме как его личными предпочтениями такое отношение к татуировке ничем не обосновать, желание сделать или не сделать татуировку - личное дело каждого и никакого вреда (кроме субъективного эстетического, что не регламентируется ни законом, ни даже моральными предписаниями в его рамках) не наносит, так что свои замашки климаксного школьного завуча «генсек» может оставить при себе.
И этот человек закончил юридический факультет и работал по специальности
+7
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Что плохого в тату? надоели эти деды с совковым менталитетом. Поскорее бы все это ушло в историю
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-5
+4
Ответ Антимосковский
а в чем здесь воспитательная функция? и что значит кичиться/не кичиться татуировкой? митрофанов говорит о тату, как об однозначной вредной привычке аля алкоголь/курение, но нет, кроме как его личными предпочтениями такое отношение к татуировке ничем не обосновать, желание сделать или не сделать татуировку - личное дело каждого и никакого вреда (кроме субъективного эстетического, что не регламентируется ни законом, ни даже моральными предписаниями в его рамках) не наносит, так что свои замашки климаксного школьного завуча «генсек» может оставить при себе.
Желание бухать и курить - тоже личное дело каждого. Если они не буянят и не загрязняют воздух другим людям.
+6
-2
+4
Воспитательная функция футбола должна нести позитив))))) Если ты честный судья, но в наколках, то ты больше не будешь судить.
Но если у тебя нет тату и ты всего лишь берешь деньги с представителей клубов, то нет проблем)))! Добро пожаловать в РПЛ
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Ответ Честный контроль
Правильно. Хочешь быть геем-пожалуйста. Но не надо это выставлять напоказ. Так же и с тату. Не надо всем показывать, что тебя пометили.
А ты почему помечаешь себя как болельщика цска? Зачем выставляешь себя напоказ?
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Шариковы опять всех уравнять пытаются. Хорошей машиной то кичится тоже уже нельзя будет, да? Домом, квартирой. Кстате что про западную недвигу власть держащих?
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Клоуны
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Ответ Лимит Лимитович
Кто мне может объяснить разницу, почему судьям на поле нельзя тату, а футболистам можно?? Это же абсурдно
Потому что судьям зарплату платит РФС. Имеет право вводить подобное как часть дресс-кода, условно говоря.
Футболистам платят клубы.
Очевидно же.
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Все проблемы уже решили, осталось с этой разобраться и заживем
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Наколок где-то после 2015 года на людях стало очень много, потому что это кто-то популяризовал. Убрать хотя бы один канал популяризации - и то дело хорошее в борьбе с этой напастью.
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Кстати, в большинство спецслужб на работу не берут с татуировками...
Дополнительный опознавательный знак (

Ну а в футболе все зависит от красочности татуировки для зрелищности картинки.
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Жаль что Смолов не судья...
А то всему замотанному в бинты было бы тяжело с ленцой бегать по полю ...
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"Никто не собирается запрещать судьям наносить татуировки. Но мы запрещаем"

....ERROR.... ....ERROR....
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А запретить взятки брать они не собираются? А то вчера РФС сообщил, что это нормально и на работе арбитров не сказалось
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Из того же ряда, что предложение на запрет бород у солдат от какого то генерала года два назад, как будто наличие бороды влияет на выполнение основных функций. Тату так же влияет на работу судьи как и борода у солдата - никак)
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Может лучше судьям запретить на лапу брать и заставить их судить честно? А война с татуировками - это стрельба из пушки. По воробьям))
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Что значит "кичиться и обращать внимание"? Судьи разве подбегают к камерам и показывают всем свои татуировки?
Если уж таким бредом в РФС решили заняться, то тогда пусть и футболистам запрещают, там тогда некоторым придётся с длинными рукавами играть всё время.
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Митрофанушка жжет!
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Очередной бред сивой кобылы
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В рос. футболе миллион проблем, которые следовало бы решить, но всё, на что способны чиновники, это пытаться что-то запретить под предлогом "воспитания". И не ясно маразматики они, некомпетентные или просто полит. проститутки выезжающие на главной аксиоме сегодняшних лет " Запретить всё ".
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сплошная вода. не увидел нормального объяснения. видимо очередной недозакон от кремля, который нужно обязательно оправдывать, как с фан айди
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Делай на копчике )
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