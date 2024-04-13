Генсек РФС о запрете тату для арбитров: «Воспитательная функция футбола должна нести позитив. Хочешь татуировку – хорошо, но не надо ей кичиться»

В РФС высказались на тему запрета татуировок для арбитров.

Генсек РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о запрете судьям работать на матчах с «просматриваемыми элементами татуировок». Ранее стало известно, что все тату нужно закрыть экипировкой. Их не должны видеть ни участники матча, ни зрители.

«Это вопрос, который решает внутри себя судейское сообщество. Никто не собирается запрещать кому-то как-то выглядеть наносить или не наносить татуировки. Нашим законодательством это [татуировки] разрешено, футбольными правилами тоже.

Другой вопрос, футбол – это популярный вид спорта, все субъекты игры несут определенную культуру, в том числе и подрастающему поколению.

Мы иногда наказываем коллег, когда они в эмоциональном порыве начинают ругаться матом. Хороший человек вышел эмоционально из себя, поругался, потом пожалел об этом, но все посмотрели и считают это нормальным.

Воспитательная функция футбола должна нести позитив. Хочешь иметь татуировку – хорошо, но не надо ей кичиться, не надо обращать на нее внимание. Мы оцениваем работу судьи по работе», – сказал Митрофанов.

Татуировки запретили судьям в России. Пирсинг и украшения тоже нельзя

