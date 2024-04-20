Генсек РФС о работе Мажича: «За год ждать прорывов в системе воспитания и обучения арбитров сложно» 

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Максим Митрофанов Милорад Мажич Матч ТВ Футбол

Генсек РФС отметил, что его рано подводить итоги работы Милорада Мажича.

Мажич возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года. Контракт с сербским специалистом был заключен на два года с возможностью продления еще на год.

– Мажич уже год возглавляет департамент судейства. Можно подвести какой‑то итог?

– Рано. Давайте сезон закончится, посмотрим окончательную статистку. Мне кажется, что ждать порывов за год в системе воспитания и обучения арбитров, а целое поколение людей учились на одной системе, – это очень сложно.

Есть минусы, есть плюсы в его работе, как и в работе любого из нас. Но давайте проанализируем позже, я тоже попрошу или уговорю его пообщаться, чтобы он рассказал о своей работе.

– Это сложно.

– Сложно, но он приехал сюда работать и добиваться результата. Понимаю, что есть информационный вакуум, которым пользуются люди и говорят, что он никого не уважает, не разговаривает. Но нет, он уважительно относится к футболу, коллегам, хочет, чтобы также уважительно относились к нему и его работе.

Сезон закончится, сделаем выводы, попросим [главу судейского комитета] Павла Юрьевича Каманцева доложить основные вводные доложить, рассказать и пообщаться, – сказал Максим Митрофанов.

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3 комментария
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Ну, определённо, изменения в работе арбитров заметны. Зенит поддушивать стали так, что даже знаменитый "админ-ресурс Газпрома" не может повлиять на ситуацию.
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Изменения есть только в худшую сторону. Особенно это видно в последнее время.
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Революционное изменение в сфере судейства - можно ломать ноги, а судьи даже не будет свистеть фолы, браво, Мажич
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