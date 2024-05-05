Флоренци о недовольстве фанатов: «Милан» хочет выиграть трофей, но не смог. Могу понять болельщиков. Недостатка самоотдачи у нас никогда не было»

Алессандро Флоренци отреагировал на поведение фанатов «Милана».

Ультрас «Милана» на фанатском секторе молчали весь матч с «Дженоа» (3:0), требуя от клуба четкой стратегии в преддверии летнего трансферного окна. Фанаты покинули «Сан-Сиро» за 10 минут до финального свистка в знак протеста, оставив один баннер с надписью: «Звук тишины».

«Это было немного странно. Болельщики – дополнительная ценность для нас, и они всегда заставляют нас выкладываться по полной.

Мы очень уважаем их и знаем, что они принимают решения во благо «Милана». Думаю, трудно не поддерживать любимую команду, но я ставлю себя на их место и могу их понять.

Болельщики хотят видеть сильный «Милан». Мы хотели выиграть трофей в сезоне, но не смогли этого сделать, и мы разочарованы не меньше, чем они. Однако нам никогда не хватало самоотдачи, и я уверен, что они это оценят», – сказал защитник «Милана».