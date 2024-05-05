Фанаты «Милана» освистали Леау во время замены в матче с «Дженоа». Ультрас ушли за 10 минут до конца игры в знак протеста
Болельщики «Милана» остались недовольны игрой Рафаэля Леау.
Вингер «россонери» был заменен на 67-й минуте домашнего матча против «Дженоа» (3:3) в 35-м туре Серии А. Леау покинул поле под свист фанатов «россонери».
Реакция фанатов огорчила португальца: он сразу же отправился в раздевалку.
Болельщики «Милана» уже освистывали Рафаэла в апреле, во время поражения от «Ромы» (0:1) в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.
Кроме того, ультрас «Милана» на фанатском секторе молчали весь матч, требуя от клуба четкой стратегии в преддверии летнего трансферного окна.
Фанаты покинули «Сан-Сиро» за 10 минут до финального свистка в знак протеста, оставив один баннер с надписью: «Звук тишины».
Да вам на Пиоли молиться надо, что он выжимает из этого сброда всё, что может
А так если будет спрос на него,то лучше продать разумеется и строить нормальную игру в нападении
Ну, а Пулишич, это не сбитый летчик, а игрок уровня Мбаппе, ну ладно, может уровня Салаха или Фодена.