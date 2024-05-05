Фанаты «Милана» освистали Леау во время замены в матче с «Дженоа». Ультрас ушли за 10 минут до конца игры в знак протеста

Теги Милан серия А Италия болельщики Дженоа Рафаэл Леау Футбол

Болельщики «Милана» остались недовольны игрой Рафаэля Леау.

Вингер «россонери» был заменен на 67-й минуте домашнего матча против «Дженоа» (3:3) в 35-м туре Серии А. Леау покинул поле под свист фанатов «россонери».

Реакция фанатов огорчила португальца: он сразу же отправился в раздевалку.

Болельщики «Милана» уже освистывали Рафаэла в апреле, во время поражения от «Ромы» (0:1) в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.

Кроме того, ультрас «Милана» на фанатском секторе молчали весь матч, требуя от клуба четкой стратегии в преддверии летнего трансферного окна.

Фанаты покинули «Сан-Сиро» за 10 минут до финального свистка в знак протеста, оставив один баннер с надписью: «Звук тишины».

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17 комментариев
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А потом миланисты будут доказывать, что у них состав не слабее Интера, и это Пиоли во всем виноват. А по факту у них в команде 2,5 топа, из которых один - старик Жиру, а второй -лентяй Леау.
Да вам на Пиоли молиться надо, что он выжимает из этого сброда всё, что может
+44
-10
+34
Ответ Oliver Kromwel
А потом миланисты будут доказывать, что у них состав не слабее Интера, и это Пиоли во всем виноват. А по факту у них в команде 2,5 топа, из которых один - старик Жиру, а второй -лентяй Леау. Да вам на Пиоли молиться надо, что он выжимает из этого сброда всё, что может
Кто такое пишет вообще из фанатов Милана? У Интера очевидно состав сильнее
+15
-1
+14
Ответ EKSPERT
Потеряют еще Леао после такого и капут Милану
Он проводит этот сезон хуже Жиру, которому уже 37 лет. Если раньше он мог из ничего сделать момент, то сейчас ему все равно что происходит на поле.
+10
0
+10
Как-то сильно они в себя поверили…
+12
-3
+9
Надеюсь эти посылы от фанатов вправят мозги Лентяу,иначе закончит как Балотелли...
А так если будет спрос на него,то лучше продать разумеется и строить нормальную игру в нападении
+8
-2
+6
Ответ 7s6vjn2j5s
Как-то сильно они в себя поверили…
Как фанат со стажем второе место и выход в ЛЧ с таким составом и фин состоянием клуба нужно считать чудом. А они тут фи показывают.
+8
-3
+5
Ответ Oliver Kromwel
А потом миланисты будут доказывать, что у них состав не слабее Интера, и это Пиоли во всем виноват. А по факту у них в команде 2,5 топа, из которых один - старик Жиру, а второй -лентяй Леау. Да вам на Пиоли молиться надо, что он выжимает из этого сброда всё, что может
вас послушать, так пиоли один из лучших тренеров мира и гений тактики, а состав у милана днищенский, другой тренер наверное бы в серию б вылетел.
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Леао пора срочно менять клубную прописку
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Ответ eskerro
Чуквуезе Лофтус-Чик Меньян Леао Тео Томори Рейндерс Пулишич Окафор Это что, слабые игроки? Пиоли давно уже стал безыдейным тренером. Его время ушло
Кроме Леао( хотя тоже сейчас слабо играет), Меньяна и Тео, ну и Томори мб, остальные все либо сбитые лётчики, либо молодёжь. У Милана топовых игроков очень мало, по факту Пиоли сделал все,что мог сделать этим составом, скудетто + полуфинал ЛЧ + 2 место в Чемпионате сейчас.
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Ответ Oliver Kromwel
А потом миланисты будут доказывать, что у них состав не слабее Интера, и это Пиоли во всем виноват. А по факту у них в команде 2,5 топа, из которых один - старик Жиру, а второй -лентяй Леау. Да вам на Пиоли молиться надо, что он выжимает из этого сброда всё, что может
Ща тут тебе расскажут, что Типа, Дали, Калулу это ультра-топы просто они ещё не раскрылись, а так, даже в сборные свои приглашаются.
Ну, а Пулишич, это не сбитый летчик, а игрок уровня Мбаппе, ну ладно, может уровня Салаха или Фодена.
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Ответ Блуждающий странник
Кто такое пишет вообще из фанатов Милана? У Интера очевидно состав сильнее
Мой коммент о том, чтобы бороться с Интером за чемпионство Милану нужно 7-8 очень хороших игроков фаны Милана тупо заминусовали)) и с каждым втором ведется дискуссия, что пиоли физрук, а с другим тренером точно бы все выиграли)
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