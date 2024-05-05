Фанаты «Милана» освистали Леау во время замены в матче с «Дженоа». Ультрас ушли за 10 минут до конца игры в знак протеста

Болельщики «Милана» остались недовольны игрой Рафаэля Леау.

Вингер «россонери» был заменен на 67-й минуте домашнего матча против «Дженоа» (3:3) в 35-м туре Серии А. покинул поле под свист фанатов «россонери».

Реакция фанатов огорчила португальца: он сразу же отправился в раздевалку.

Болельщики « » уже освистывали Рафаэла в апреле, во время поражения от «Ромы» (0:1) в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.

Кроме того, ультрас «Милана» на фанатском секторе молчали весь матч, требуя от клуба четкой стратегии в преддверии летнего трансферного окна.

Фанаты покинули «Сан-Сиро» за 10 минут до финального свистка в знак протеста, оставив один баннер с надписью: «Звук тишины».