Клопп о 4:2 с «Тоттенхэмом»: «В атаке «Ливерпуль» был хорош почти во всем. Мне очень понравилась игра»

Теги Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Тоттенхэм Мохамед Салах Харви Эллиотт Футбол

Юрген Клопп дал комментарий после победы над «Тоттенхэмом» (4:2) в 36-м туре АПЛ.

«Это был действительно хороший матч. «Тоттенхэм» может оказать давление на «Астон Виллу» в борьбе за Лигу чемпионов. Для успешной игры нужен импульс. Я бы сказал, что трех очков достаточно, и ребята так и подумали.

Сегодня на «Энфилде» была особая атмосфера. Мы вели 4:0, я сделал замены, и мы потеряли организованность. «Тоттенхэм» показал, насколько они могут быть хороши. Я доволен игрой.

Мы были хороши практически во всех областях в атаке. Отличные передачи. Так много всего было хорошего. Мы сохраняли спокойствие. Мне очень понравилась наша игра. Голы были потрясающие.

«Мо [Салах] был великолепен, он провел действительно отличный матч. Его взаимодействие с Харви [Эллиоттом] было хорошим. Я доволен за него. Ни один из ребят не хочет играть плохо, зачем им это? Мо показал, на что он способен.

Делаешь, значит, делаешь, а если упускаешь момент, то упускаешь. Если мы выиграем оставшиеся матчи, то сможем достичь пятого результата по количеству очков для «Ливерпуля».

Я бы соврал, если бы сказал, что сейчас нахожусь на пике эмоций, будут еще игры. Через две недели будет новый день», – сказал Клопп.

До завершения сезона АПЛ «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Астон Виллой» на выезде и с «Вулверхэмптоном» дома. На данный момент клуб занимает третье место в турнирной таблице, набрав 78 баллов. У «Манчестер Сити» – 82 очка и матч в запасе, у «Арсенала» – 83 балла. 

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2 комментария
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Ливерпуль красавчики, очень понравился матч, доминировали, классно сыграли
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"Делаешь, значит, делаешь, а если упускаешь момент, то упускаешь".

Юрген гений!
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