Клопп о 4:2 с «Тоттенхэмом»: «В атаке «Ливерпуль» был хорош почти во всем. Мне очень понравилась игра»

Юрген Клопп дал комментарий после победы над «Тоттенхэмом» (4:2) в 36-м туре АПЛ.

«Это был действительно хороший матч. « » может оказать давление на « » в борьбе за Лигу чемпионов. Для успешной игры нужен импульс. Я бы сказал, что трех очков достаточно, и ребята так и подумали.

Сегодня на « » была особая атмосфера. Мы вели 4:0, я сделал замены, и мы потеряли организованность. « » показал, насколько они могут быть хороши. Я доволен игрой.

Мы были хороши практически во всех областях в атаке. Отличные передачи. Так много всего было хорошего. Мы сохраняли спокойствие. Мне очень понравилась наша игра. Голы были потрясающие.

«Мо [ ] был великолепен, он провел действительно отличный матч. Его взаимодействие с [Эллиоттом] было хорошим. Я доволен за него. Ни один из ребят не хочет играть плохо, зачем им это? Мо показал, на что он способен.

Делаешь, значит, делаешь, а если упускаешь момент, то упускаешь. Если мы выиграем оставшиеся матчи, то сможем достичь пятого результата по количеству очков для « ».

Я бы соврал, если бы сказал, что сейчас нахожусь на пике эмоций, будут еще игры. Через две недели будет новый день», – сказал .

До завершения сезона «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Астон Виллой» на выезде и с «Вулверхэмптоном» дома. На данный момент клуб занимает третье место в турнирной таблице, набрав 78 баллов. У «Манчестер Сити» – 82 очка и матч в запасе, у «Арсенала» – 83 балла.