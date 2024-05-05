«Тоттенхэм» проиграл 4 матча подряд в АПЛ впервые с ноября 2004 года. «Шпоры» на 7 очков отстают от топ-4 при игре в запасе

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

«Тоттенхэм» продлил серию поражений до 4 игр.

Команда тренера Энджа Постекоглу на выезде уступила «Ливерпулю» (2:4) в 36-м туре АПЛ.

Ранее лондонцы проиграли «Ньюкаслу» (0:4), «Арсеналу» (2:3) и «Челси» (0:2).

Таким образом, «Тоттенхэм» впервые с ноября 2004 года проиграл 4 матча подряд в Премьер-лиге.

«Шпоры» набрали 60 очков и занимают пятое место, отставая на 7 баллов от «Астон Виллы» при игре в запасе.

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33 комментария
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с таким составом без единого матча в еврокубках, такие проигрышы это провал тренера.
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Это ж не ваши моуриньи и конты, тут тренер с философией и принципами.
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Ответ Андрей Иванов
Смотрю на состав и не понимаю как Леви к этому привел - ну не тянет он на ЛЧ от слова совсем .
А состав Виллы тянет?
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Если бы Астон Вилла победила Брайтон, то Тоттэнхэм в этом случае мог бы потерять шансы на ЛЧ
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Ответ Андрей Тихонов
А состав Виллы тянет?
Постекоглу первый сезон работает в АПЛ, а Эмери с прошлого сезона тренирует Виллу. Условия изначально не равные и Эмери летом не терял Уоткинса
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Весь Хэм например слил 5:0 самому слабому Челси в 21 веке, но сыграл 2:2 с Ливерпулем
Самый слабый Челси в 21 веке - Челси из прошлого сезона. А Челси, который побеждает 5 0 точно не самый слабый.
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Физрукоглу в очередной раз насмешил игрой в обороне
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Ответ U
Это ж не ваши моуриньи и конты, тут тренер с философией и принципами.
У него есть поставленная игра говорили в начале сезона но на долго не хватило))
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Регресс Мэдисона во второй половине сезона достоин дипломной работы
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Ответ SergioRamos92
Этому клубу уже ничто не поможет Если даже победители по жизни Конте с Моуринью умудрились уйти из Ттх без трофея(на минуточку,они брали хотя бы 1 трофей в любом клубе котором работали)
Моуриньо уволили за 3 дня до финала Кубка Лиги, который онги без него успешно проиграли
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Не тренерский штаб, а детский сад! На одни и те же грабли наступают. Два правши слева, Сон не ЦФ уже давно английскими учеными доказано, Ле Чельсо в отличной форме, выпускают на замену. Про игру в три защитника - не слышали…
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Ответ Roman
Силы копят, чтобы умирать против Сити
Весь Хэм например слил 5:0 самому слабому Челси в 21 веке, но сыграл 2:2 с Ливерпулем
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Ответ RealJon
с таким составом без единого матча в еврокубках, такие проигрышы это провал тренера.
Соперники были сильные, команда устала, а на скамейке все слабее классом.
Но перспективы незавидные - все привыкли к манере игры, а дальше еще и давление болельщиков и экспертов подключится.
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Ответ Акер
Без Кейна Постекоглу максимум выжил из этого сезона, а вот что будет в следующем сезоне хороший вопрос
нормальную игру он из Северного Лондона выжил разве что
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Ответ RealJon
с таким составом без единого матча в еврокубках, такие проигрышы это провал тренера.
будто они аутсайдерам слили
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Ответ Андрей Тихонов
А состав Виллы тянет?
Нет - но согласись при тех деньгах который имел клуб сравнивать его с Астон Виллой некорректно . Тоттенхэм как-то быстро растерял свой звездный состав,а взамен никого особо не купил.
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Ответ Марсель Объелся
Викарио, Ромеро и Ван де Вен, единственные, за кого было не стыдно весь сезон
По-моему играл один Сон и может Ришарлисон.
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Ответ MVL
По-моему играл один Сон и может Ришарлисон.
Сегодня хорошо сыграли, но в последних двух матчах Сон был отвратителен, например. Ришарлисон в начале сезона вообще все моменты порол. А этот треугольник в защите был стабилен
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Ответ RealJon
с таким составом без единого матча в еврокубках, такие проигрышы это провал тренера.
Этому клубу уже ничто не поможет
Если даже победители по жизни Конте с Моуринью умудрились уйти из Ттх без трофея(на минуточку,они брали хотя бы 1 трофей в любом клубе котором работали)
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этот кошмарный сезон надо просто забыть
дать турку еще год
если динамики не будет, смело прощаться
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Такое ощущение, что Вилла и Тоттен спорят, кто менее достоин попасть в ЛЧ
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Были очень приятной командой в начале сезона. Ну это провал, начинали отлично.
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Потек оглу
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Все на трансильванскую
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Викарио, Ромеро и Ван де Вен, единственные, за кого было не стыдно весь сезон
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Запасная игра против Сити, ТТХ своего не упустят.
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Смотрю на состав и не понимаю как Леви к этому привел - ну не тянет он на ЛЧ от слова совсем .
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Весну Эндж проваливает, и такое чувство, что без Мэддисона шпоры играли лучше
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К концу сезона уже многие раскусили команду Постекоглу.
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4 матча... Как то многовато.
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