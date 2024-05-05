«Тоттенхэм» проиграл 4 матча подряд в АПЛ впервые с ноября 2004 года. «Шпоры» на 7 очков отстают от топ-4 при игре в запасе

«Тоттенхэм» продлил серию поражений до 4 игр.

Команда тренера на выезде уступила «Ливерпулю» (2:4) в 36-м туре .

Ранее лондонцы проиграли «Ньюкаслу» (0:4), «Арсеналу» (2:3) и «Челси» (0:2).

Таким образом, « » впервые с ноября 2004 года проиграл 4 матча подряд в Премьер-лиге.

«Шпоры» набрали 60 очков и занимают пятое место, отставая на 7 баллов от «Астон Виллы» при игре в запасе.