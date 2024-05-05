«Тоттенхэм» проиграл 4 матча подряд в АПЛ впервые с ноября 2004 года. «Шпоры» на 7 очков отстают от топ-4 при игре в запасе
«Тоттенхэм» продлил серию поражений до 4 игр.
Команда тренера Энджа Постекоглу на выезде уступила «Ливерпулю» (2:4) в 36-м туре АПЛ.
Ранее лондонцы проиграли «Ньюкаслу» (0:4), «Арсеналу» (2:3) и «Челси» (0:2).
Таким образом, «Тоттенхэм» впервые с ноября 2004 года проиграл 4 матча подряд в Премьер-лиге.
«Шпоры» набрали 60 очков и занимают пятое место, отставая на 7 баллов от «Астон Виллы» при игре в запасе.
Но перспективы незавидные - все привыкли к манере игры, а дальше еще и давление болельщиков и экспертов подключится.
Если даже победители по жизни Конте с Моуринью умудрились уйти из Ттх без трофея(на минуточку,они брали хотя бы 1 трофей в любом клубе котором работали)
дать турку еще год
если динамики не будет, смело прощаться