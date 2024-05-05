Салах – первый игрок АПЛ с 10+ голами и 10+ ассистами в трех сезонах подряд. Только Мо и Руни добивались таких цифр в пяти разных сезонах

Теги Уэйн Руни Ливерпуль премьер-лига Англия Тоттенхэм рекорды Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах установил рекорд АПЛ по результативности.

«Ливерпуль» играет с «Тоттенхэмом» (4:2, второй тайм) в 36-м туре АПЛ. У египтянина гол и результативная передача.

Салах – первый игрок в истории Премьер-лиги, забивший 10+ голов и отдавший 10+ результативных передач в трех сезонах подряд. В текущем турнире у Мохамеда 18 голов и 10 голевых в 29 играх.

Он также стал вторым игроком после Уэйна Руни, которому удалось забить 10+ голов и отдать 10+ передач в пяти разных сезонах в этом соревновании.

Статистика Мохамеда представлена здесь.

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2 комментария
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У него в целом 5 из 7 сезонов в АПЛ такие.
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Чёт непонятно из текста, Салах побил рекорд или нет?)
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