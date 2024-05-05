Салах – первый игрок АПЛ с 10+ голами и 10+ ассистами в трех сезонах подряд. Только Мо и Руни добивались таких цифр в пяти разных сезонах

Мохамед Салах установил рекорд АПЛ по результативности.

« » играет с « » (4:2, второй тайм) в 36-м туре . У египтянина гол и результативная передача.

– первый игрок в истории Премьер-лиги, забивший 10+ голов и отдавший 10+ результативных передач в трех сезонах подряд. В текущем турнире у Мохамеда 18 голов и 10 голевых в 29 играх.

Он также стал вторым игроком после , которому удалось забить 10+ голов и отдать 10+ передач в пяти разных сезонах в этом соревновании.

Статистика Мохамеда представлена здесь.