Зоран Тошич: «Уровень РПЛ не такой, как когда ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА. Надеюсь, вернутся времена, когда армейцы были самой лучшей и сильной командой в лиге»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Лига Европы УЕФА Зоран Тошич ТАСС Футбол

Зоран Тошич высказался о нынешнем состоянии ЦСКА.

«Конечно, слежу, смотрю матчи ЦСКА в России. Немного опустились в таблице чемпионата, но в Кубке России дошли до финала [Пути РПЛ], надеюсь, что пройдут в суперфинал. Так что поддерживаю, болею, слежу.

Почему так низко в РПЛ? На данный момент уровень чемпионата России не такой, как когда я играл, когда ЦСКА выигрывал трофеи, Кубок УЕФА. Мне кажется, что и команда не находится на таком высоком уровне, на мой взгляд, это главная причина, почему с 2016 года не выигрывали чемпионат.

Как болельщик я поддерживаю, болею за ЦСКА. Надеюсь, что вернутся времена, когда ЦСКА был самой лучшей и самой сильной командой в лиге», – сказал бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич.

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2 комментария
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Великолепные времена российского футбола)
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