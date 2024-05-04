Брейдо поддержал Безрукова: «Весь футбольный мир наблюдает за тем, как за безобидную шутку линчуют. Травля за нее не соизмерима с ее масштабом»

В ЦСКА поддержали Руслана Безрукова.

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек « » пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание.

«Ну сколько можно-то?

Вот уже 10 дней совсем искусственным образом обвиняется «лидерами мнений» всех сегментов аудитории (которые вообще не в повестке) за абсолютно нормальную футбольную шутку, травля за которую не соизмерима с ее масштабом. Юмор может нравиться и не нравиться, но в данном случае он точно никого не оскорбляет. Для всего футбольного мира, хотим мы того или нет, это абсолютно естественный юмор – таким он был, есть и будет.

Мы с коллегами часто общаемся между собой: многие, видя открытость ЦСКА, задаются вопросом, как нам это удалось. Это многочисленные разговоры и успешные примеры коммуникаций – доверие футболистов нужно заслужить.

Мы рады, что наши ребята чувствуют себя спокойно и защищенно. От этого они и раскрепощены: у них нет привычки закрыться, если результат не удался; нет желания отвернуться от камеры, которая зашла в раздевалку. Игроки готовы вместе с болельщиками как выигрывать, так и проигрывать.

Однако сейчас весь футбольный мир наблюдает за тем, как за безобидную шутку буквально линчуют. При этом я убежден, что сам Руслан спокойно переживет все, что происходит в медиа вокруг него. А вот переживем ли мы и с какими потерями. Уверен, будет очевидный по последствиям откат к базовым настройкам a.k.a. (также известным как – Sports) «извините, пирожки».

Коллеги из Российского Футбольного Союза за последние годы проделали колоссальную работу по продвижению футбола, по вовлечению в него широкой аудитории. Мы видим это на примере ранее, казалось бы, неосуществимых реформ по открытости в Кубке России. Так давайте и дальше продолжим развитие нашего футбола, в том числе через регулярное и откровенное общение футболистов, к чему цензура ради цензуры.



Очень надеюсь, что по прошествии периода возможной всеобщей эмоциональной оценки вопрос решится поддержкой футболиста Безрукова, и в его лице – поддержкой всех наших футболистов и, соответственно, всего нашего футбола.

P.S. Руслан, тебе лучи поддержки, а за пост можешь перевести на карту, реквизиты в лс (личные сообщения – Sports)», – написал директор по коммуникациям.