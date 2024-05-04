Валерий Непомнящий: «Я против увольнения Федотова, ЦСКА по возможностям слабее «Зенита» и «Спартака». Армейцам приходится играть не с оптимальным составом»
Валерий Непомнящий заявил, что он против ухода Владимира Федотова из ЦСКА.
Первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» завершился со счетом 1:1. Второй матч состоится 15 мая в Санкт-Петербурге.
– К сожалению, игра достаточно среднего уровня. ЦСКА владел некоторым преимуществом, но без особых шансов. «Зенит» же играл составом, по которому было заметно, что конструкция не наиграна. Многое не получалось, и стали нервничать. Мне хотелось, чтобы армейцы победили, но что делать?
– ЦСКА не побеждает в Санкт-Петербурге с 2011 года. Как с такой серией выходить в финал Кубка?
– У ЦСКА постоянная проблема с составом на протяжении многих лет. В этом смысле у «Зенита» есть преимущество, но по игре ЦСКА не проигрывает. По уровню состава – да, но по игре зачастую заслуживают ничьей. Все справедливо, но объективные причины есть на то, чтобы так много лет не побеждать «Зенит» на выезде.
– Сейчас не самый простой период для Владимира Федотова. Многие болельщики ЦСКА критикуют его за незрелищный футбол и слабые результаты. Как вы оцените работу главного тренера?
– К сожалению, у нас так принято: если есть проблемы, то виноват тренер. О том, что приходится играть не с оптимальным составом, зачастую умалчивается. ЦСКА по возможностям комплектования гораздо в более слабом положении, чем «Зенит», «Локомотив» и «Спартак».
– Вы за увольнение Федотова из ЦСКА?
– Я против увольнения Федотова, я всегда на стороне тренера, – сказал бывший главный тренер «Томи» и экс-советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий
Мойзеса уже две игры не удаляют,голы засчитывают которые не залетели😂
>"Неоптимальный состав"
Это притом, что Спартак завалил начало осени и весны, а после и тренера поменял.
Лучше бы свое руководство пихали, чем так оправдывались.
У ЦСКА в целом посредственный состав.
По хорошему половина основного состава не соответствует задачам и привычному уровню клуба.
Агапов, Гайич, Здьелар, Мендес, Мусаев, Мухин - это всё игроки уровня сегодняшних Ростова/Рубина максимум. Про Забу вообще молчу. Обляков и Чалов только в своей лучшей форме могут что-то показывать. Это ещё с Аббосом дико повезло.