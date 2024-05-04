Валерий Непомнящий: «Я против увольнения Федотова, ЦСКА по возможностям слабее «Зенита» и «Спартака». Армейцам приходится играть не с оптимальным составом»

Валерий Непомнящий заявил, что он против ухода Владимира Федотова из ЦСКА.

Первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и « » завершился со счетом 1:1. Второй матч состоится 15 мая в Санкт-Петербурге.

– К сожалению, игра достаточно среднего уровня. ЦСКА владел некоторым преимуществом, но без особых шансов. «Зенит» же играл составом, по которому было заметно, что конструкция не наиграна. Многое не получалось, и стали нервничать. Мне хотелось, чтобы армейцы победили, но что делать?

– ЦСКА не побеждает в Санкт-Петербурге с 2011 года. Как с такой серией выходить в финал Кубка?

– У ЦСКА постоянная проблема с составом на протяжении многих лет. В этом смысле у «Зенита» есть преимущество, но по игре ЦСКА не проигрывает. По уровню состава – да, но по игре зачастую заслуживают ничьей. Все справедливо, но объективные причины есть на то, чтобы так много лет не побеждать «Зенит» на выезде.

– Сейчас не самый простой период для . Многие болельщики ЦСКА критикуют его за незрелищный футбол и слабые результаты. Как вы оцените работу главного тренера?

– К сожалению, у нас так принято: если есть проблемы, то виноват тренер. О том, что приходится играть не с оптимальным составом, зачастую умалчивается. ЦСКА по возможностям комплектования гораздо в более слабом положении, чем «Зенит», « » и « ».

– Вы за увольнение Федотова из ЦСКА?

– Я против увольнения Федотова, я всегда на стороне тренера, – сказал бывший главный тренер «Томи» и экс-советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий