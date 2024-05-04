Валерий Непомнящий: «Я против увольнения Федотова, ЦСКА по возможностям слабее «Зенита» и «Спартака». Армейцам приходится играть не с оптимальным составом»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Валерий Непомнящий Владимир Федотов Футбол

Валерий Непомнящий заявил, что он против ухода Владимира Федотова из ЦСКА.

Первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» завершился со счетом 1:1. Второй матч состоится 15 мая в Санкт-Петербурге. 

– К сожалению, игра достаточно среднего уровня. ЦСКА владел некоторым преимуществом, но без особых шансов. «Зенит» же играл составом, по которому было заметно, что конструкция не наиграна. Многое не получалось, и стали нервничать. Мне хотелось, чтобы армейцы победили, но что делать?

– ЦСКА не побеждает в Санкт-Петербурге с 2011 года. Как с такой серией выходить в финал Кубка?

– У ЦСКА постоянная проблема с составом на протяжении многих лет. В этом смысле у «Зенита» есть преимущество, но по игре ЦСКА не проигрывает. По уровню состава – да, но по игре зачастую заслуживают ничьей. Все справедливо, но объективные причины есть на то, чтобы так много лет не побеждать «Зенит» на выезде.

– Сейчас не самый простой период для Владимира Федотова. Многие болельщики ЦСКА критикуют его за незрелищный футбол и слабые результаты. Как вы оцените работу главного тренера?

– К сожалению, у нас так принято: если есть проблемы, то виноват тренер. О том, что приходится играть не с оптимальным составом, зачастую умалчивается. ЦСКА по возможностям комплектования гораздо в более слабом положении, чем «Зенит», «Локомотив» и «Спартак».

– Вы за увольнение Федотова из ЦСКА?

– Я против увольнения Федотова, я всегда на стороне тренера, – сказал бывший главный тренер «Томи» и экс-советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Shuller18
Медина и Карраскаль прямо очень многое дали конкурентам? Это нормально, когда игроки уходят. Другой вопрос, что тому же Медине не нашли адекватной замены, все-таки Давила другого плана футболист и пока больше разочаровывает, плюс нужно было усилить другие позиции, чего не сделали.
зато усилили судейскую позицию😂
Мойзеса уже две игры не удаляют,голы засчитывают которые не залетели😂
+6
-3
+3
>сами отдали конкурентам Караскаля и Медину
>"Неоптимальный состав"
Это притом, что Спартак завалил начало осени и весны, а после и тренера поменял.
Лучше бы свое руководство пихали, чем так оправдывались.
+5
-4
+1
А за увольнение Бабая?
+2
-2
0
По фактам
+1
-1
0
Если закончит ниже 5 места - надо принимать решение
+1
-1
0
Какие претензии к Федотову?! Еще перед началом чемпионата все знали о неудокомплектованности ЦСКА. Плюс к этому ушли Медина и Караскаль! На фоне неизбежных травм и дисквалификаций идет недобор очков, объективно! Или любой главный тренер должен быть волшебником?!
+1
-1
0
Федотов в прошлом сезоне с ЦСКА выдал МАКСИМУМ, что было возможно - первые после Зенита в чемпионате и победа в кубке. Сейчас некоторый спад, но тем не менее - до 4 места всего 4 очка, в кубке - в финале пути РПЛ и не проиграл Зениту в первом матче. Что за маниакальное желание - чуть что не так, сразу увольнять тренера? И главное, забывая о его заслугах в команде в недавнем прошлом. Ну придёт новый, опять всё под себя переделывать начнёт, часть игроков объявит ненужными, потребует трансферов на усиление. Ну и зачем? И главное, ради чего, когда даже борьбы за еврокубки нет?
+1
-1
0
Ответ Лортемар Терон
>сами отдали конкурентам Караскаля и Медину >"Неоптимальный состав" Это притом, что Спартак завалил начало осени и весны, а после и тренера поменял. Лучше бы свое руководство пихали, чем так оправдывались.
А причём тут 2 конкретно этих тела?
У ЦСКА в целом посредственный состав.
По хорошему половина основного состава не соответствует задачам и привычному уровню клуба.
Агапов, Гайич, Здьелар, Мендес, Мусаев, Мухин - это всё игроки уровня сегодняшних Ростова/Рубина максимум. Про Забу вообще молчу. Обляков и Чалов только в своей лучшей форме могут что-то показывать. Это ещё с Аббосом дико повезло.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий