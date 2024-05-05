Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого играет с «Чжэцзян Профешнл»

Теги Леонид Слуцкий результаты высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Чжэцзян Профешнл Футбол

«Шанхай Шеньхуа» играет с «Чжэцзян Профешнл» в 10-м туре чемпионата Китая.

Команда Леонида Слуцкого лидирует в таблице, набрав 23 очка за 9 матчей.

Чемпионат Китая

10-й тур

Шанхай Шеньхуа – Чжэцзян Профешнл 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
5 мая, 13.00, «Shanghai Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 42 Амаду, 2:0 – 45+1, пенальти Малеле.
Шанхай ШеньхуаБао Ясюн, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, Ян Цзэсян, Тейшейра, Амаду, Гао Тяньи, Сюй Хаоян, У Си, Малеле, Андре Луис.
Чжэцзян ПрофешнлДун Чуньюй, Сунь Говэнь, Поссиньоло, Hang Leung, Yue Xin, Ли Тисян (Abdusalam, 46), Андрияшевич, Чжан Цзяци (Ндумбу, 46), Cheng (Яо Цзюньшэн, 46), Леонардо, Овусу-Секьере (Куасси, 46).
Предупреждение:
Малеле (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая

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3 комментария
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Ответ Sevan87
все? Наконецто всем пофиг
Почему всем? Мы в Китае смотрим вот)
Да, матч не лучший пока, если по качеству игры судить, однако 2:0 уже)
Если бы вместо Малеле был бы более толковый нап, 3:0 было бы минимум)
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Очень уверенно. Напоминает классический матч чемпионского ЦСКА под руководством Слуцкого. Легионеры впереди решают, а сзади здешние футболисты цементируют оборону. И всё это очень целостно смотрится.
Похоже беспроигрышная серия без поражений продолжается.
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