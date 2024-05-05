Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого играет с «Чжэцзян Профешнл»
«Шанхай Шеньхуа» играет с «Чжэцзян Профешнл» в 10-м туре чемпионата Китая.
Команда Леонида Слуцкого лидирует в таблице, набрав 23 очка за 9 матчей.
Чемпионат Китая
10-й тур
- Дата проведения
- 5 мая, 13.00, «Shanghai Stadium»
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Шанхай Шеньхуа –
Бао Ясюн, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, Ян Цзэсян, Тейшейра, Амаду, Гао Тяньи, Сюй Хаоян, У Си, Малеле, Андре Луис.
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Чжэцзян Профешнл –
Дун Чуньюй, Сунь Говэнь, Поссиньоло, Hang Leung, Yue Xin, Ли Тисян (Abdusalam, 46), Андрияшевич, Чжан Цзяци (Ндумбу, 46), Cheng (Яо Цзюньшэн, 46), Леонардо, Овусу-Секьере (Куасси, 46).
- Предупреждение:
- Малеле (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Да, матч не лучший пока, если по качеству игры судить, однако 2:0 уже)
Если бы вместо Малеле был бы более толковый нап, 3:0 было бы минимум)
Похоже беспроигрышная серия без поражений продолжается.