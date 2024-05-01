«Шанхай» Слуцкого не проигрывает 10 матчей подряд – 8 побед и 2 ничьих, общий счет – 22:4
«Шанхай» Леонида Слуцкого продлил серию без поражений до 10 матчей.
Сегодня «Шанхай Шеньхуа» одержал крупную победу (4:0) над «Цанчжоу Майти Лайонс» в 9-м туре китайской Суперлиги.
Всего у «Шанхая» при Слуцком 8 побед и 2 ничьих в 10 матчах, общий счет – 22:4. Команда продолжает лидировать в чемпионате Китая, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.
Напомним, в первом официальном матче во главе команды Леонид Слуцкий выиграл Суперкубок Китая.
Следующий матч «Шанхая» Слуцкого в прямом эфире на Спортсе – 11 мая против «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер», в 14:00 мск.
В Китае тренера обычно за человека не считают, им очень близка позиция, что тренер это 10%)
Еще и игроки подключились, Тейшейра и Андре Луис говорят, что Леонид - космос)
Кстати, у обоих раньше стата была ну такое)
А сейчас просто что за лев этот тигр😁
Вот за кого точно приятно !
Слуцкий, Березуцкий, Яровинский.
https://youtu.be/Qiup2wL1Zu4