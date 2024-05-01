«Шанхай» Слуцкого не проигрывает 10 матчей подряд – 8 побед и 2 ничьих, общий счет – 22:4

«Шанхай» Леонида Слуцкого продлил серию без поражений до 10 матчей.

Сегодня « » одержал крупную победу (4:0) над «Цанчжоу Майти Лайонс» в 9-м туре китайской Суперлиги.



Всего у «Шанхая» при 8 побед и 2 ничьих в 10 матчах, общий счет – 22:4. Команда продолжает лидировать в чемпионате Китая, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.

Напомним, в первом официальном матче во главе команды Леонид Слуцкий выиграл Суперкубок Китая.

Следующий матч «Шанхая» Слуцкого в прямом эфире на Спортсе – 11 мая против «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер», в 14:00 мск.