«Шанхай» Слуцкого не проигрывает 10 матчей подряд – 8 побед и 2 ничьих, общий счет – 22:4

Теги Леонид Слуцкий высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Цанчжоу Майти Лайонс Футбол

«Шанхай» Леонида Слуцкого продлил серию без поражений до 10 матчей.

Сегодня «Шанхай Шеньхуа» одержал крупную победу (4:0) над «Цанчжоу Майти Лайонс» в 9-м туре китайской Суперлиги.


Всего у «Шанхая» при Слуцком 8 побед и 2 ничьих в 10 матчах, общий счет – 22:4. Команда продолжает лидировать в чемпионате Китая, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.

Напомним, в первом официальном матче во главе команды Леонид Слуцкий выиграл Суперкубок Китая.

Следующий матч «Шанхая» Слуцкого в прямом эфире на Спортсе – 11 мая против «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер», в 14:00 мск.

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26 комментариев
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Чеканить то не умеет все равно)))
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Смотрю матч из Китая(трансляцию от спортс даже через впн российский не посмотреть) , так Леню там очень хвалят)
В Китае тренера обычно за человека не считают, им очень близка позиция, что тренер это 10%)
Еще и игроки подключились, Тейшейра и Андре Луис говорят, что Леонид - космос)
Кстати, у обоих раньше стата была ну такое)
А сейчас просто что за лев этот тигр😁
+17
-2
+15
занятная математика от спортса 8+2=9
+13
-3
+10
Лёня шанхайский продолжает разрывать Поднебесную и задницы хейтеров.
+12
-3
+9
8 побед и 2 ничьи в 9матчах))))
+9
-2
+7
Ответ Алексей Сметанин
Чеканить то не умеет все равно)))
Чеканщики пусть идут кувшины чеканят...)
+5
0
+5
Ответ dreamstep
Это круто, но чеканить мяч как Мостовой Лёня не научится никогда!
Как и ты писать оригинальные комменты.
+10
-5
+5
Ответ Bartez1986
Царь: я бы выиграл все 10 матчей с разницей мячей 56:0
У ентого царя уже пасхальные седые, а ещё букварь не открывал...)
+4
0
+4
Молодец Леонид Викторович !
Вот за кого точно приятно !
+4
-1
+3
Ответ moiseev-av@yandex.ru
Смотрю матч из Китая(трансляцию от спортс даже через впн российский не посмотреть) , так Леню там очень хвалят) В Китае тренера обычно за человека не считают, им очень близка позиция, что тренер это 10%) Еще и игроки подключились, Тейшейра и Андре Луис говорят, что Леонид - космос) Кстати, у обоих раньше стата была ну такое) А сейчас просто что за лев этот тигр😁
Ну, дык, Лёня уже давно всё показал. Ну, серьёзно, у него и успехи есть и прокачанные им игроки, бегающие сейчас на приличном уровне.
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Ответ nicckk
занятная математика от спортса 8+2=9
Поздно начал следить за Слуцким. Он Суперкубок ещё выиграл...)
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На багаже У Цзиньгуя
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Ответ Франк Небо
Как бы наоборот, не испортил б победную химию
это вообще то сарказм был
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Ответ Антон Фалафель
Лёня шанхайский продолжает разрывать Поднебесную и задницы хейтеров.
«Бегемот» продоминировал над «могучими львами» («mighty lions»), природа Африки удивительна💪
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в барсу его вместо чапи
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Лёня хорош!
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Ну ничего, вот игрочишка придёт и начнут)
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Видеорепортаж клубного ютуб-канала о прошлом матче изнутри команды - приезд, разминка, раздевалка, сам матч, фанаты и т.д.
Слуцкий, Березуцкий, Яровинский.
https://youtu.be/Qiup2wL1Zu4
+1
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Второй гол заранее можно объявить "Голом тура"
+1
-1
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Царь: я бы выиграл все 10 матчей с разницей мячей 56:0
+2
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