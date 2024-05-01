Защитник «Шанхая» Слуцкого забил с 35 метров в девятку. Это его первый гол в сезоне

Центральный защитник Чжу Чэньцзе помог «Шанхай Шеньхуа» в матче с «Цаньчжоу».

В начале второго тайма при счете 1:0 Чэньцзе точно пробил в девятку с дальней дистанции.



Для 23-летнего игрока сборной Китая это первый гол в сезоне. В прошлом чемпионате он отличился один раз.

Матч «Шанхая» Слуцкого с «Цанчжоу Майти Лайонс» в 9-м туре китайской Суперлиги целиком можно посмотреть здесь.

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