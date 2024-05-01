Защитник «Шанхая» Слуцкого забил с 35 метров в девятку. Это его первый гол в сезоне

Теги Леонид Слуцкий высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Цанчжоу Майти Лайонс Чжу Чэньцзе Футбол

Центральный защитник Чжу Чэньцзе помог «Шанхай Шеньхуа» в матче с «Цаньчжоу».

В начале второго тайма при счете 1:0 Чэньцзе точно пробил в девятку с дальней дистанции.


Для 23-летнего игрока сборной Китая это первый гол в сезоне. В прошлом чемпионате он отличился один раз.

Матч «Шанхая» Слуцкого с «Цанчжоу Майти Лайонс» в 9-м туре китайской Суперлиги целиком можно посмотреть здесь.

Чемпионат Китая

9-й тур

Шанхай Шеньхуа – Цанчжоу Майти Лайонс 4:0 (1:0, 3:0)
Дата проведения
1 мая, 15.00, «Shanghai Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Сюй Хаоян, 2:0 – 50 Чжу Чэньцзе, 3:0 – 76 Андре Луис, 4:0 – 90+5 Андре Луис.
Шанхай ШеньхуаБао Ясюн, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун (Цзинь Шунькай, 83), Ян Цзэсян, Тейшейра (Цао Юньдин, 83), Гао Тяньи (Юй Ханьчао, 78), Сюй Хаоян (Дай Вай-Цун, 67), Ван Хайцзянь, У Си, Се Пэнфэй (Малеле, 78), Андре Луис.
Цанчжоу Майти ЛайонсДун Хан, Ян Юнь, Чжэн Кайму (Сунзу, 71), Ху Цзяли, Яо Сюйчэнь, Туди (Ван Пэн, 71), Ма Фуюй (Эбер, 65), Жуков (Чжао Инцзе, 41), Чжэн Далунь, Сунь Мин Хим, Лю Синьюй (Мариту, 65).
Предупреждения:
Чжэн Кайму (34), Ван Хайцзянь (55).

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая

13 комментариев
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Чжу Чэньцзе пушка страшная
+21
-1
+20
Ответ Kubinec_
Чжу Чэньцзе пушка страшная
так-то Колодина тоже Слуцкий воспитал как футболиста)
+6
-2
+4
Лео показывал нарезки Владимира Рыкова и Сергея Игнашевича
+4
-1
+3
Ответ Jager.21
Лео показывал нарезки Владимира Рыкова и Сергея Игнашевича
А как же Колодин?..
+2
0
+2
Ответ madaev
Интересно в чем смысл
Там его и близко нет
+2
-1
+1
Комментарий удален пользователем
Лёня натренировал, получается так.
+1
-1
0
Шанхайская самонаводящася мартира) А так впредь и надо называть: Защитник Слуцкого №1, Защитник Слуцкого №2...ну с полузащитниками и нападающими так же... И только Тренер-Командир Слуцкий)
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Ну, не Йиранек, конечно, но жахнул знатно 😄
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А видео точно прикреплено к новости? Можно ссылку, внутри пустота (мобильное приложение если что)
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Лео потенциальный тренер сборной Китая
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Интересно в чем смысл
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