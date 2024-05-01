Защитник «Шанхая» Слуцкого забил с 35 метров в девятку. Это его первый гол в сезоне
Центральный защитник Чжу Чэньцзе помог «Шанхай Шеньхуа» в матче с «Цаньчжоу».
В начале второго тайма при счете 1:0 Чэньцзе точно пробил в девятку с дальней дистанции.
Для 23-летнего игрока сборной Китая это первый гол в сезоне. В прошлом чемпионате он отличился один раз.
Матч «Шанхая» Слуцкого с «Цанчжоу Майти Лайонс» в 9-м туре китайской Суперлиги целиком можно посмотреть здесь.
Чемпионат Китая
9-й тур
- Дата проведения
- 1 мая, 15.00, «Shanghai Stadium»
- Голы:
- 1:0 – 3 Сюй Хаоян, 2:0 – 50 Чжу Чэньцзе, 3:0 – 76 Андре Луис, 4:0 – 90+5 Андре Луис.
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Шанхай Шеньхуа –
Бао Ясюн, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун (Цзинь Шунькай, 83), Ян Цзэсян, Тейшейра (Цао Юньдин, 83), Гао Тяньи (Юй Ханьчао, 78), Сюй Хаоян (Дай Вай-Цун, 67), Ван Хайцзянь, У Си, Се Пэнфэй (Малеле, 78), Андре Луис.
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Цанчжоу Майти Лайонс –
Дун Хан, Ян Юнь, Чжэн Кайму (Сунзу, 71), Ху Цзяли, Яо Сюйчэнь, Туди (Ван Пэн, 71), Ма Фуюй (Эбер, 65), Жуков (Чжао Инцзе, 41), Чжэн Далунь, Сунь Мин Хим, Лю Синьюй (Мариту, 65).
- Предупреждения:
- Чжэн Кайму (34), Ван Хайцзянь (55).